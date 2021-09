«Я всегда очень переживаю»: Сергей Бурунов об экстремальном шоу «Форт Боярд»

27 сентября в 20:00 на СТС возвращается знаменитая игра «Форт Боярд». Во втором сезоне зрители увидят новые испытания и невероятные рекорды в исполнении ведущего Сергея Бурунова и самых смелых звёзд: Ивана Дорна и многих других. По случаю старта нового сезона Сергей Бурунов поделился впечатлениями от работы на телешоу и рассказал о своих главных страхах и любимцах нового сезона.«Форт Боярд» — программа, которую я знаю с детства. Я не думал, что мне когда-то поступит предложение вести шоу с тридцатилетней историей. Конечно, всё было неожиданно. Мечты такие были, но мне они казались утопичными. Я не видел себя в роли ведущего, потому что не понимал, как я это буду делать. Это же отдельный навык, отдельная наука. И это большая ответственность для меня.Отказываюсь от того, что я уже делал: одноплановые и однозначные роли, которые мне сразу же понятны. Кроме того, когда читаю материал, понимаю: либо он отзывается, либо нет, интересно мне или нет. И, конечно, важны тема, диалоги, как развивается сама история. «Родные» «Пара из будущего» — сценарии и получившиеся фильмы — это то, чего я очень долго ждал.Безусловно, проект дал мне колоссальный опыт. И это всё-таки большая честь: программа популярная, известная. Что мог дать я? Сложно сказать. До меня в программе были люди с основанием, объёмные личности, например Сергей Владимирович Шнуров . Но мне не хотелось копировать кого-то, хотелось привнести что-то своё. Надеюсь, что получилось потешно, что я добавил проекту свежести и юмора.Честно, я всегда очень переживаю, когда вижу такое, потому что это травмоопасно. Особенно когда коллеги соглашаются на подобные авантюры. Мы ведь работаем со своим психофизическим аппаратом, поэтому рисковать лишний раз не очень хорошо. Всё может случиться: вывихнул ногу, упал, растянул что-то. И тогда из профессии выпадаешь на какое-то время. Так что я всегда с тревогой на это смотрю.Не очень хочется есть насекомых. Я в целом боюсь змей и всех кусачих насекомых. Хотя это не самое страшное, тем более организаторы всё рассчитали, безопасность обеспечена. Я читал, что за тридцать лет проекта практически не было никаких инцидентов.Я тот человек, который всё проверит сто пятьдесят раз. Влезу в головы всей съёмочной группы и всем на свете, чтобы всё было проверено, чтобы звери были на безопасном расстоянии от меня. Предупреждён — значит вооружён. Что касается цирка, мы снимали промо в главном цирке страны на проспекте Вернадского. Я здесь был несколько раз в детстве с папой и бабушкой, и это тёплые и приятные воспоминания. Помню, как меняли манеж с песочного на водный. Это было весьма эффектно, меня это тогда очень впечатлило. Конечно, удивительно, одно дело в зале сидеть, а другое — как сегодня, выйти на исторический манеж. Кстати, в этом году цирку исполнилось пятьдесят лет.Есть же моменты, как говорит мой директор, «кармического облачка», которые происходят с определёнными людьми. Вот ни с кем не происходят, а со мной происходят. Например, у меня два раза не приживался зубной имплант: один раз он воспалился, пошло отторжение, а во второй раз мне врач его удалил. То есть я попал в тот редкий несчастный процент, когда такое может случиться. Я поэтому и не катаюсь на лыжах, хотя друзья и знакомые носятся как угорелые. А я ко всем этим экстремальным видам спорта и вот к таким испытаниям, как в нашем шоу, с осторожностью отношусь.Да. Например, знаю Валю Карнавал. Я начал принимать это, ведь сейчас такое время, а у каждого времени своё поколение со своими взглядами на жизнь, увлечениями и трендами. Нужно в ногу со временем идти, так что будем дружить с ребятами. Как мне сказал Максим Галкин : «Либо я TikTok, либо TikTok меня». Я выбираю первый вариант.Моя любимица Валя Карнавал и остальные ребята оказались по-настоящему классными, играли также в полную силу и были очень задорными. Хотя я боялся не найти общий язык с молодой порослью сегодняшних звёзд. Ещё, безусловно, артисты и мои коллеги по сериалу «Ивановы-Ивановы» . Было приятно увидеть ребят в новом качестве и в новых наших отношениях. Естественно, за своих переживал больше, но и остальные игроки произвели на меня хорошее впечатление.Я очень подружился с проводниками форта —. Большое им спасибо. Они очень помогают, и они, кажется, настоящий дух форта. Так умело они по нему бегали, помогали мне и командам везде передвигаться, всё подсказывали. Ну и— моя любовь. Эта фантастическая красавица со смуглой кожей, которая так умело разбирается с настоящими дикими тиграми.У меня базовый уровень английского: my name is Sergey, I was born in Moscow. К счастью, на площадке были переводчики.Да, был, правда, с рижской съёмочной группой. И там абсолютно другой подход — европейский. Нам есть чему поучиться у них в плане работы. Тогда я получил колоссальный опыт.