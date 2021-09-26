Жора Крыжовников спровоцировал слухи о разводе с Юлией Александровой

Жора Крыжовников
появился на фестивале «Кинотавр» не со своей женой Юлией Александровой
, а с продюсером Ольгой Долматовской
, чем спровоцировал слухи о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера»
.
В Инстаграм-аккаунте фотографа Алёны Чендлер
можно заметить совместные фотографии Крыжовникова с Долматовской. Как сообщает Telegram-канал «Антиглянец»
, слухи о романе с Долматовской появились ещё два года назад, однако, показались слишком «безумными»: тогда в романе с режиссёром заподозрили не Ольгу, а её сестру Татьяну, с которой Жору увидеть никто не ожидал. Так как на «Кинотавре» он появился на публике с Ольгой, слухи двухлетней давности могут оказаться правдой. Официального комментария со стороны режиссёра и его жены пока не последовало.
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