Жора Крыжовников спровоцировал слухи о разводе с Юлией Александровой

анонс

90-летний актёр готовится к полёту

Уильям Шатнер отправится в космос

Актриса не обратила внимания на знаки судьбы

Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии

Актёр с иронией отнёсся к инциденту

Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о разводе

25 сентября

Лариса Гузеева поделилась воспоминаниями о Викторе Цое и Сергее Курёхине

Актриса никого из них не считала гением