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Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»

26 сентября
2021 год

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26 сентября 2021
25 сентября в Сочи прошла церемония закрытия 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Гран-при смотра получила картина Николая Хомерики «Море волнуется раз», а Ольга Бодрова, сыгравшая в ней главную роль, признана лучшей актрисой. Награду за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко за роль в фильме Евгения Григорьева «Подельники», а приза зрительских симпатий удостолась лента «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Торжественную церемония закрытия посетили звёзды отечественного кино и шоу-бизнеса: Сабина Ахмедова, Варвара Шмыкова, Алёна Михайлова, Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук, Игорь Мишин, Чулпан Хаматова, Пётр Фёдоров, Владимир Мишуков, Алёна Свиридова, Ольга Сутулова, Елена Захарова, Михаил Тройник, Виктория Толстоганова, Олеся Судзиловская, Марина Зудина, Александр Роднянский, Ирина Розанова, Софья Присс, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Анастасия Уколова, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Пётр Буслов и многие другие.

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Варвара Шмыкова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Сабина Ахмедова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Алёна Свиридова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Ольга Сутулова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Елена Захарова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Михаил Тройник

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Виктория Толстоганова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Анна Банщикова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Дарья Повереннова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Чулпан Хаматова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Олеся Судзиловская

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Марина Зудина

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Александр Роднянский

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Ирина Розанова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Лена Тронина

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Софья Присс

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Анлегина Стречина

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Анастасия Уколова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Катерина Шпица с супругом

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Алёна Михайлова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Евгения Евгиенко и Пётр Буслов

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Алёна Чехова

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Владимир Мишуков

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Сергей Бурунов
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Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
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