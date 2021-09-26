Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»

25 сентября в Сочи прошла церемония закрытия 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Гран-при смотра получила картина Николая Хомерики
«Море волнуется раз
», а Ольга Бодрова
, сыгравшая в ней главную роль, признана лучшей актрисой. Награду за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко
за роль в фильме Евгения Григорьева
«Подельники
», а приза зрительских симпатий удостолась лента «Капитан Волконогов бежал
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
.
Торжественную церемония закрытия посетили звёзды отечественного кино и шоу-бизнеса: Сабина Ахмедова
, Варвара Шмыкова
, Алёна Михайлова
, Паулина Андреева
и Фёдор Бондарчук
, Игорь Мишин
, Чулпан Хаматова
, Пётр Фёдоров
, Владимир Мишуков
, Алёна Свиридова
, Ольга Сутулова
, Елена Захарова
, Михаил Тройник
, Виктория Толстоганова
, Олеся Судзиловская
, Марина Зудина
, Александр Роднянский
, Ирина Розанова
, Софья Присс
, Марюс Вайсберг
и Наталья Бардо
, Анастасия Уколова
, Катерина Шпица
, Дарья Повереннова
, Пётр Буслов
и многие другие.
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева
фото: Варвара Шмыкова
фото: Сабина Ахмедова
фото: Алёна Свиридова
фото: Ольга Сутулова
фото: Елена Захарова
фото: Михаил Тройник
фото: Виктория Толстоганова
фото: Анна Банщикова
фото: Дарья Повереннова
фото: Чулпан Хаматова
фото: Олеся Судзиловская
фото: Марина Зудина
фото: Александр Роднянский
фото: Ирина Розанова
фото: Лена Тронина
фото: Софья Присс
фото: Марюс Вайсберг и Наталья Бардо
фото: Анлегина Стречина
фото: Анастасия Уколова
фото: Катерина Шпица с супругом
фото: Алёна Михайлова
фото: Евгения Евгиенко и Пётр Буслов
фото: Алёна Чехова
фото: Владимир Мишуков фото: Сергей Бурунов
обсуждение >>