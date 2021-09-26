Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинотавр 2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова

26 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
26 сентября 2021
Актриса Людмила Поргина, недавно осудившая Елену Проклову, раскритиковала деятельность театрального режиссера Константина Богомолова и его супруги Ксении Собчак. Она также потребовала ввести цензуру на некоторые постановки. Об этом сообщает издание Starhit.

«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова

Актрисе не понравилось, что Богомолов переписывает классиков в своих постановках. В частности, она упомянула постановку по Оскару Уайльду «Идеальный муж» в МХТ, которая превратилась в спектакль о любви двух гомосексуалов. По её мнению, в театральных постановках необходима цензура, чтобы зритель испытывал человеческие эмоции, а не шок.

«Почему Костя Богомолов переписывает всё: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется! Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто!»

Поргина заявила, что то, чем занимается супруга Богомолова Ксения Собчак, также нельзя назвать искусством.

«Пусть они с Ксенией Собчак объединяются, они поженились, все хорошо, но это не искусство — ни она, ни он».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Людмила Поргина извинилась перед Марком Варшавером за ложные обвинения
«Он меня уничтожит»: Людмила Поргина опасается мести Марка Варшавера
Людмила Поргина раскрыла гонорар Елены Прокловой за заявление о домогательствах
Поиск по меткам
откровение
персоны
Константин БогомоловЛюдмила ПоргинаКсения Собчак

фотографии >>
«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова фотографии
«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова фотографии
«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова фотографии
«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Барри Линдон»

Скорбим

Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Светлана Иванова
Людмила Максакова
Александр Миронов
Александра Флоринская
Алла Чернова
Сергей Шарифуллин
Того Игава
Джим Кэвизел
Джули Лондон
Кристина Милиан
Иван Мозжухин
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Герда
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Ничья
драма
Россия, 2021
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
Пушистые спасатели
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен