«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова

Актриса Людмила Поргина
, недавно осудившая Елену Проклову
, раскритиковала деятельность театрального режиссера Константина Богомолова
и его супруги Ксении Собчак
. Она также потребовала ввести цензуру на некоторые постановки. Об этом сообщает издание Starhit
.
Актрисе не понравилось, что Богомолов переписывает классиков в своих постановках. В частности, она упомянула постановку по Оскару Уайльду «Идеальный муж» в МХТ, которая превратилась в спектакль о любви двух гомосексуалов. По её мнению, в театральных постановках необходима цензура, чтобы зритель испытывал человеческие эмоции, а не шок.
«Почему Костя Богомолов переписывает всё: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется! Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто!»
Поргина заявила, что то, чем занимается супруга Богомолова Ксения Собчак, также нельзя назвать искусством.
«Пусть они с Ксенией Собчак объединяются, они поженились, все хорошо, но это не искусство — ни она, ни он».
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