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Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян

26 сентября
2021 год

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26 сентября 2021
Специально к завершению фестиваля «Кинотавр» киноканал «Русский бестселлер» провел опрос среди россиян. Основной целью было узнать, кого из отечественных режиссёров, актёров и актрис жители нашей страны полюбили больше всего. Согласно результатам, среди актёров и актрис больше всего голосов набрали Константин Хабенский и Светлана Ходченкова, а любимым режиссёром соотечественников стал Алексей Балабанов. Всего в исследовании приняли участие 927 человек.

Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян
фото: Алексей Балабанов

В тройке лучших режиссеров по версии россиян также оказались Андрей Звягинцев, Юрий Быков. Примечательно, что за них голосовали преимущественно мужчины от 25 до 34 лет.

Среди актрис популярностью у российских зрителей пользуются также Любовь Аксёнова и Ирина Горбачёва. Кстати, Горбачёва стала любимицей представительниц прекрасного пола - за неё проголосовали 60% женщин.

Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян
фото: Ирина Горбачёва

Константин Хабенский покорил респондентов всех возрастов. Свои голоса актёру отдали как те, кому еще не исполнилось 17, так и зрители старше 45 лет. На второй строчке любимых актеров расположился Юра Борисов, а замыкают тройку фаворитов Александр Паль и Владимир Машков.

Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян
фото: Владимир Машков

Предлагаем вам ознакомиться с полными результатами опроса:

Топ-5 любимых российских режиссёров:
Алексей Балабанов - 12%
Андрей Звягинцев - 7%
Юрий Быков - 4%
Кирилл Серебренников - 3%
Илья Найшуллер - 2,7%

Топ-5 любимых российских актрис:
Светлана Ходченкова - 8%
Любовь Аксенова - 6%
Ирина Горбачёва - 4,2%
Елена Лядова и Оксана Акиньшина - 4%
Александра Бортич - 3%

Топ-5 любимых российских актёров:
Константин Хабенский - 12,3%
Юра Борисов - 7%
Владимир Машков и Александр Паль - 3%
Сергей Бурунов - 2,7%
Андрей Панин - 2,3%
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Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян фотографии
Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян фотографии
Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян фотографии
Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян фотографии
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