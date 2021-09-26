Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян

Специально к завершению фестиваля «Кинотавр» киноканал «Русский бестселлер» провел опрос среди россиян. Основной целью было узнать, кого из отечественных режиссёров, актёров и актрис жители нашей страны полюбили больше всего. Согласно результатам, среди актёров и актрис больше всего голосов набрали Константин Хабенский и Светлана Ходченкова, а любимым режиссёром соотечественников стал Алексей Балабанов. Всего в исследовании приняли участие 927 человек.
фото: Алексей Балабанов
В тройке лучших режиссеров по версии россиян также оказались Андрей Звягинцев, Юрий Быков. Примечательно, что за них голосовали преимущественно мужчины от 25 до 34 лет.
Среди актрис популярностью у российских зрителей пользуются также Любовь Аксёнова и Ирина Горбачёва. Кстати, Горбачёва стала любимицей представительниц прекрасного пола - за неё проголосовали 60% женщин.
фото: Ирина Горбачёва
Константин Хабенский покорил респондентов всех возрастов. Свои голоса актёру отдали как те, кому еще не исполнилось 17, так и зрители старше 45 лет. На второй строчке любимых актеров расположился Юра Борисов, а замыкают тройку фаворитов Александр Паль и Владимир Машков.
фото: Владимир Машков
Предлагаем вам ознакомиться с полными результатами опроса:
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