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«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам

26 сентября
2021 год

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26 сентября 2021
37-летняя Екатерина Вилкова уже более 20 лет появляется в ярких российских кинолентах. Однако в шоу-бизнесе всякое случается. Бывает и так, что, несмотря на опыт и талант, выбор делают в пользу других актрис. Недавно Екатерина стала гостьей шоу «2 Верник 2». В беседе с ведущими она призналась, что очень переживает, когда уступает соперницам.

«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам

«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно! Но со мной вышло бы как-то по-другому, я понимаю, что другая должна быть здесь. Несмотря на неприятие других женщин, я вижу, что она на своем месте. У меня бы так не получилось», — сказала Вилкова.

Екатерина уже перешла в разряд зрелых актрис и хочет предстать перед зрителем в новом амплуа. Однако пока что интересных предложений не поступало. Ведущий Игорь Верник так же подметил, что в фильмографии Вилковой еще не появилась та самая «вечная» картина, которая прославит её на долгие годы. По его мнению, актриса способна играть весьма необычные разнохарактерные роли, но растрачивает себя на бесперспективные проекты.
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Игорь ВерникЕкатерина Вилкова

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«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам фотографии
«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам фотографии
«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам фотографии
«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам фотографии
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