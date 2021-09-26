«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно!»: Екатерина Вилкова об отношении к соперницам

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А Алексей Балабанов - фаворитом среди режиссёров

Светлана Ходченкова и Константин Хабенский стали любимыми актерами россиян

26 сентября

«Кто вы такие? Никто!»: Людмила Поргина раскритиковала Собчак и Богомолова

Артистке не нравится, что режиссёр позволил себе «переписать классику»