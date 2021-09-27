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Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях

27 сентября
2021 год

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27 сентября 2021
Известно, что у актёра Марата Башарова двое детей: 17-летняя дочь Амели от первого брака, а также 5-летний сын Марсель от третьей жены Елизаветы Шевырковой. Однако недавно Башаров поделился весьма неожиданной новостью. Оказывается, у него есть еще двое детей.

Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях

Речь идет о сирийских детях Асми и Ахмаде, которым пять и семь лет. Марат Башаров познакомился с ними, когда отправился в благотворительную поездку в лагерь беженцев. Актёр был в ужасе от того, в каких условиях вынуждены расти дети, и оформил над ними опекунство. Теперь Марат высылает семье Асми и Ахмада деньги, покупает все необходимое и приглашает в гости.

«Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут», — рассказал артист в эфире передачи «Ты не поверишь».

У Асми и Ахмада есть семья – родители, братья, сестры. Однако теперь есть и попечитель, который помогает о них заботиться. О своем добром поступке Башаров старается не распространяться.

Кстати, в жизни Марата Башарова произошли кардинальные перемены. Он полностью отказался от употребления алкоголя, впустил в свою жизнь спорт, заметно похудел, стал уделять больше внимания своим детям. А теперь стало известно, что актёр всерьёз занялся и благотворительностью.
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Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях фотографии
Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях фотографии
Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях фотографии
Марат Башаров впервые рассказал о своих приёмных детях фотографии
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