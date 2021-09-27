Елена Проклова рассказала о своей пенсии

Актриса Елена Проклова
пожаловалась на свою пенсию. Своими мыслями она поделилась в интервью изданию Day.ru
.
68-летняя актриса, гонорар которой за участие в скандальной передаче недавно был раскрыт
, призналась, что получает 18 тысяч рублей. Актриса также поделилась своими планами на будущее — она собирается жить в Сочи, где сейчас строит дом. По её словам, других источников дохода у нее нет.
«Ну, 18 тысяч пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше».
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