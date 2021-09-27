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«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы

27 сентября
2021 год

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27 сентября 2021
На 32-м фестивале «Кинотавр» состоялась премьера сериала «Самка богомола», где 60-летней Ирине Розановой досталась главная роль. Она сыграла серийную убийцу Жанну Дронову, которая безжалостно расправлялась с мужчинами – педофилами, насильниками и неверными мужьями. Причем в каждом из убийств она подражала хищникам из животного мира – гиене, крокодилу и другим.

«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы

По словам Розановой, ей легко было работать над сериалом благодаря отличной команде. Актриса призналась, что ей было интереснее вести линию матери, с которой 20 лет не общается сын, а не безжалостной убийцы.

«Такая команда, такие люди, что это радость, это лучший подарок к моему 60-летнему юбилею. Я не знаю, что дальше будет в этой работе, есть моменты, которые любопытно мне было посмотреть на экране. Что касается линии матери, я даже бабушку уже сыграла. И было мне 35 лет. Я давно играю бабушек и мам. Что касается «Самки богомола», тут было интересно раскрыть, что с ней произошло, что даже собственный ребенок от нее отказался. Работая над ролью, я вспоминала Хопкинса «Молчание ягнят». Я вспоминала этого монстра», — рассказала Розанова.

«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы

На видеосервисе START сериал выйдет уже 14 октября.
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«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы фотографии
«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы фотографии
«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы фотографии
«Я вспоминала Хопкинса из «Молчания ягнят»: Ирина Розанова о том, как вживалась в роль серийной убийцы фотографии
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