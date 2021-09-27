Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна

Гарик Мартиросян
настойчиво зовет российского актера театра и кино Сергея Бурунова
на шоу Comedy Club. При этом юморист не стесняется названивать даже по ночам. И продолжает делать это уже очень долго, не принимая отказа. Об этом пишет Тeleprogramma.pro
.
Бесконечные шутки и пародии закрепили за Сергеем Буруновым амплуа весельчака, поэтому и сейчас его частенько зовут в юмористические передачи. Так, по словам артиста, его уже много лет зовет в своё шоу приятель и коллега Гарик Мартиросян.
«Гарик много лет звонит мне почти каждый день и каждую ночь, зовет меня в Comedy Club. А что я там буду делать? В этих шоу я просто теряюсь».
Бурунов считает, что постоянно шутить и острить — не его дело. Показательный случай был в YouTube-шоу Гарика Харламова
и Тимура Батрутдинова
, где Сергей, по собственному признанию, чувствовал неловкость: от него все время ждали чего-то смешного, но постоянно выдавать шутки он не мог, отчего был немного растерян.
«На таких шоу я не совсем понимаю, как себя вести, что я должен делать. И от этого мне дискомфортно. Нужно что-то отдавать, быть в процессе, шутить, общаться. Постоянно нужно что-то такое: э-ге-гей! Не мое это».
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