Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна

27 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
27 сентября 2021
Гарик Мартиросян настойчиво зовет российского актера театра и кино Сергея Бурунова на шоу Comedy Club. При этом юморист не стесняется названивать даже по ночам. И продолжает делать это уже очень долго, не принимая отказа. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна

Бесконечные шутки и пародии закрепили за Сергеем Буруновым амплуа весельчака, поэтому и сейчас его частенько зовут в юмористические передачи. Так, по словам артиста, его уже много лет зовет в своё шоу приятель и коллега Гарик Мартиросян.

«Гарик много лет звонит мне почти каждый день и каждую ночь, зовет меня в Comedy Club. А что я там буду делать? В этих шоу я просто теряюсь».

Бурунов считает, что постоянно шутить и острить — не его дело. Показательный случай был в YouTube-шоу Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, где Сергей, по собственному признанию, чувствовал неловкость: от него все время ждали чего-то смешного, но постоянно выдавать шутки он не мог, отчего был немного растерян.

«На таких шоу я не совсем понимаю, как себя вести, что я должен делать. И от этого мне дискомфортно. Нужно что-то отдавать, быть в процессе, шутить, общаться. Постоянно нужно что-то такое: э-ге-гей! Не мое это».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я всегда очень переживаю»: Сергей Бурунов об экстремальном шоу «Форт Боярд»
Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
Поиск по меткам
воспоминанияюмор
персоны
Тимур БатрутдиновСергей БуруновГарик МартиросянГарик Харламов

фотографии >>
Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна фотографии
Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна фотографии
Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна фотографии
Сергей Бурунов пожаловался на Гарика Мартиросяна фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Иван Батарев
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Сергей Лукьянов
Надежда Михалкова
Александр Новин
Жан-Марк Барр
Санчо Грасия
Аманда Детмер
Рошди Зем
Агата Кулеша
Анхелика Мария
Гвинет Пэлтроу
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Ничья
драма
Россия, 2021
Герда
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
Пушистые спасатели
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен