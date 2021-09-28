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Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

28 сентября
2021 год

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28 сентября 2021
Финальный этап подготовки к съёмкам первого художественного фильма в космосе «Вызов» в самом разгаре. Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров с командой дублёров отправятся в космос 5 октября на пилотируемом корабле «Союз МС-19». Возвращение на Землю запланировано на 17 октября 2021 года.   

На космодроме Байконур члены экипажа проходят последние тренировки перед полётом: тесты в полётных скафандрах «Сокол КВ-2», «примерки» в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле и занятия по инструктажу. Фотограф Саша Гусов в своём авторском чёрно-белом стиле запечатлел, как команда проекта «Вызов» готовится к предстоящему полёту.  

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос

Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос
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Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
Финишная прямая: Как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полёту в космос фотографии
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