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Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова

28 сентября
2021 год

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28 сентября 2021
«Кинотавр» подошёл к концу, ковровая дорожка отправилась в химчистку, а Кино-Театр.Ру вспоминает светские вечеринки фестиваля. 23 сентября в рамках «Кинотавра» состоялась вечеринка по случаю запуска приложения Vogue Cinema, ради которой главный редактор Vogue Ксения Соловьёва осталась в Сочи и не полетела на миланскую Неделю моды. Среди гостей также можно было увидеть Марину Зудину, Чулпан Хаматову, Павла Табакова, Катерину Шпицу, Жору Крыжовникова, Наталью Меркулову, Ольгу Сутулову и других.

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Марина Зудина


Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Чулпан Хаматова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Павел Табаков

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Катерина Шпица и Руслан Панов

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Жора Крыжовников с Ольгой Долматовской

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Наталья Меркулова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Ольга Сутулова

24 сентября по сложившейся традиции состоялся коктейль ювелирной компании Mercury. Официальный партнёр 32-го «Кинотавра» провёл вечеринку в ресторане D.O.M, где целый вечер в украшениях бренда блистали Любовь Толкалина, Марина Зудина, Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Алёна Чехова, Ольга Сутулова, Анастасия Уколова, Сабина Ахмедова, Елена Тронина и другие.

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Любовь Толкалина

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Марина Зудина

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Чулпан Хаматова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Варвара Шмыкова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Алёна Чехова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Ольга Сутулова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Анастасия Уколова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Сабина Ахмедова

Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова
фото: Елена Тронина
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Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова фотографии
Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова фотографии
Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова фотографии
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