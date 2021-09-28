Кинотавр-2021: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Чулпан Хаматова

«Кинотавр» подошёл к концу
, ковровая дорожка отправилась в химчистку, а Кино-Театр.Ру
вспоминает светские вечеринки фестиваля. 23 сентября в рамках «Кинотавра» состоялась вечеринка по случаю запуска приложения Vogue Cinema, ради которой главный редактор Vogue Ксения Соловьёва
осталась в Сочи и не полетела на миланскую Неделю моды. Среди гостей также можно было увидеть Марину Зудину
, Чулпан Хаматову
, Павла Табакова
, Катерину Шпицу
, Жору Крыжовникова
, Наталью Меркулову
, Ольгу Сутулову
и других.
фото: Марина Зудина
фото: Чулпан Хаматова
фото: Павел Табаков
фото: Катерина Шпица и Руслан Панов
фото: Жора Крыжовников с Ольгой Долматовской
фото: Наталья Меркулова
фото: Ольга Сутулова
24 сентября по сложившейся традиции состоялся коктейль ювелирной компании Mercury. Официальный партнёр 32-го «Кинотавра» провёл вечеринку в ресторане D.O.M, где целый вечер в украшениях бренда блистали Любовь Толкалина
, Марина Зудина
, Чулпан Хаматова
, Варвара Шмыкова
, Алёна Чехова
, Ольга Сутулова
, Анастасия Уколова
, Сабина Ахмедова
, Елена Тронина
и другие.
фото: Любовь Толкалина
фото: Марина Зудина
фото: Чулпан Хаматова
фото: Варвара Шмыкова
фото: Алёна Чехова
фото: Ольга Сутулова
фото: Анастасия Уколова
фото: Сабина Ахмедова фото: Елена Тронина
обсуждение >>