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Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро

28 сентября
2021 год

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28 сентября 2021
26 сентября в кинотеатре «Художественный» прошёл закрытый показ фильма Романа Васьянова «Общага», который в этом году на «Кинотавре» получил звание лучшего дебюта. Первыми гостями московской премьеры стали Алиса Хазанова, Александра Ревенко, Алёна Михайлова, Никита Ефремов, Екатерина Варнава и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Алиса Хазанова

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Алёна Михайлова

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Никита Ефремов

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Екатерина Варнава

В тот же день в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Натальи Кудряшовой «Герда». На фестивале «Кинотавр» картина получила Специальный диплом жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия». Гостями премьеры стали режиссёр Наталья Кудряшова, исполнительница главной роли Анастасия Красовская, актрисы Ксения Суркова, Софья Донианц, Ольга Ломоносова и другие. В широкий прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Наталья Кудряшова и Анастасия Красовская

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Анастасия Красовская

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Ксения Суркова

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Софья Донианц

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Ольга Ломоносова

В Лондоне и Париже прошли премьерные показы фильма сэра Ридли Скотта «Последняя дуэль». 23 сентября исполнительница главной роли Джоди Комер прибыла на показ в кинотеатр Odeon Luxe Cinema на лондонской площади Лестер-сквер, а уже на следующий день присоединилась на красной дорожке к режиссёру фильма сэру Ридли Скотту, актёрам Алексу Лоутеру и Зое Брюно в Театре Gaumont на Елисейских Полях в Париже.

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Джоди Комер

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Алекс Лоутер

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Зое Брюно

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Сэр Ридли Скотт с женой Джианниной Фасио

22 сентября в кинотеатре «Формула кино на Лубянке» состоялась премьера фильма «Вне зоны доступа». Юношеская мелодрама о жизни и любви без смартфонов в прокате уже с 23 сентября. Первыми зрителями картины стали Нонна Гришаева с сыном Ильёй Нестеровым, Кирилл Кяро, Саша Новиков, Олег Чугунов, Маргарита Дьяченкова, Влас Кропалов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Нонна Гришаева с сыном Ильёй Нестеровым

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Александр Новиков

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Кирилл Кяро

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Олег Чугунов

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Влас Кропалов

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Маргарита Дьяченкова

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Картина снята по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Гостями премьеры стали режиссёр картины Глеб Панфилов, актёры фильма Филипп Янковский, Инна Чурикова, Артур Бесчастный, а также Агния Кузнецова, Оксана Фандера, Александр Филиппенко и другие. Фильм «Иван Денисович» в прокате с 23 сентября.

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Инна Чурикова

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Агния Кузнецова

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Оксана Фандера

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Филипп Янковский

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Артур Бесчастный

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Глеб Панфилов

Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро
фото: Александр Филиппенко
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Вне зоны доступаГердаИван ДенисовичОбщагаПоследняя дуэль

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Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро фотографии
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