Блеск и нищета красных дорожек: Инна Чурикова, Ольга Ломоносова и Кирилл Кяро

26 сентября в кинотеатре «Художественный» прошёл закрытый показ фильма
Романа Васьянова «Общага»
, который в этом году на
«Кинотавре»
получил звание лучшего дебюта. Первыми гостями московской премьеры стали
Алиса Хазанова
,
Александра Ревенко
,
Алёна Михайлова
,
Никита Ефремов
,
Екатерина Варнава
и другие.
фото: Алиса Хазанова
фото: Александра Ревенко
фото: Алёна Михайлова
фото: Никита Ефремов
фото: Екатерина Варнава
В тот же день в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма
Натальи Кудряшовой «Герда»
. На фестивале
«Кинотавр»
картина получила Специальный диплом жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия». Гостями премьеры стали режиссёр
Наталья Кудряшова
, исполнительница главной роли
Анастасия Красовская
, актрисы
Ксения Суркова
,
Софья Донианц
,
Ольга Ломоносова
и другие. В широкий прокат картина выйдет 14 октября 2021 года.
фото: Наталья Кудряшова и Анастасия Красовская
фото: Анастасия Красовская
фото: Ксения Суркова
фото: Софья Донианц
фото: Ольга Ломоносова
В Лондоне и Париже прошли премьерные показы фильма
сэра Ридли Скотта «Последняя дуэль»
. 23 сентября исполнительница главной роли
Джоди Комер
прибыла на показ в кинотеатр Odeon Luxe Cinema на лондонской площади Лестер-сквер, а уже на следующий день присоединилась на красной дорожке к режиссёру фильма
сэру Ридли Скотту
, актёрам
Алексу Лоутеру
и
Зое Брюно
в Театре Gaumont на Елисейских Полях в Париже.
фото: Джоди Комер
фото: Алекс Лоутер
фото: Зое Брюно
фото: Сэр Ридли Скотт с женой Джианниной Фасио
22 сентября в кинотеатре «Формула кино на Лубянке» состоялась премьера фильма
«Вне зоны доступа»
. Юношеская мелодрама о жизни и любви без смартфонов в прокате уже с 23 сентября. Первыми зрителями картины стали
Нонна Гришаева
с сыном
Ильёй Нестеровым
,
Кирилл Кяро
,
Саша Новиков
,
Олег Чугунов
,
Маргарита Дьяченкова
,
Влас Кропалов
и другие.
фото: Нонна Гришаева с сыном Ильёй Нестеровым
фото: Александр Новиков
фото: Кирилл Кяро
фото: Олег Чугунов
фото: Влас Кропалов
фото: Маргарита Дьяченкова
В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма
Глеба Панфилова «Иван Денисович»
. Картина снята по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Гостями премьеры стали режиссёр картины
Глеб Панфилов
, актёры фильма
Филипп Янковский
,
Инна Чурикова
,
Артур Бесчастный
, а также
Агния Кузнецова
,
Оксана Фандера
,
Александр Филиппенко
и другие. Фильм «Иван Денисович» в прокате с 23 сентября.
фото: Инна Чурикова
фото: Агния Кузнецова
фото: Оксана Фандера
фото: Филипп Янковский
фото: Артур Бесчастный
фото: Глеб Панфилов фото: Александр Филиппенко
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