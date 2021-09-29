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Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»

29 сентября
2021 год

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29 сентября 2021
28 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова «Бондарчук. Battle». Новый фильм про Сергея Бондарчука – не традиционное описание жизни режиссёра и не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на периоде послевоенной «оттепели», времени больших надежд, ключевым героем которых стал Сергей Бондарчук. Каким был этот человек и кинематографист? Как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху Холодной войны? Задавая эти вопросы, создатели фильма выстраивают новый рассказ о жизни режиссёра.

Первыми гостями премьеры стали Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук, Александр Молочников, Константин Богомолов и Ксения Собчак, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Александр Паль, Константин Крюков с женой Алиной, Кирилл Серебренников, Филипп Янковский, Алиса Хазанова и другие.

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Александр Молочников

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Светлана Устинова

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Александр Паль и Резо Гигинеишвили

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Константин Крюков с женой Алиной

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Фёдор Бондарчук и Кирилл Серебренников

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Филипп Янковский

Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»
фото: Алиса Хазанова
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Бондарчук. Battle

фотографии >>
Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle» фотографии
Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle» фотографии
Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle» фотографии
Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle» фотографии
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