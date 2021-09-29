Светлана Устинова, Константин Крюков и Фёдор Бондарчук на премьере «Бондарчук. Battle»

28 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова«Бондарчук. Battle». Новый фильм про Сергея Бондарчука – не традиционное описание жизни режиссёра и не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на периоде послевоенной «оттепели», времени больших надежд, ключевым героем которых стал Сергей Бондарчук. Каким был этот человек и кинематографист? Как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху Холодной войны? Задавая эти вопросы, создатели фильма выстраивают новый рассказ о жизни режиссёра.
обсуждение >>