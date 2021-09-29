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Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»

29 сентября
2021 год

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29 сентября 2021
28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Гостями премьеры стали члены Британской королевской королевской семьи, а также актёры Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Лашана Линч, Рами Малек, Наоми Харрис, Ана де Армас, Бен Уишоу, Билли Айлиш, Фиби Уоллер-Бридж и другие. В российский прокат фильм выйдет 7 октября.

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Дэниел Крэйг

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Леа Сейду

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Лашана Линч, Дэниел Крэйг и Леа Сейду

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Билли Айлиш

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Рами Малек

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Наоми Харрис

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Ана де Армас

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Бен Уишоу

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Фиби Уоллер-Бридж

Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»
фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон
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Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать» фотографии
Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать» фотографии
Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать» фотографии
Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать» фотографии
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