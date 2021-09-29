Дэниел Крэйг, Леа Сейду и Рами Малек на премьере фильма «Не время умирать»

28 сентября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта состоялась мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
. Гостями премьеры стали члены Британской королевской королевской семьи, а также актёры Дэниел Крэйг
, Леа Сейду
, Лашана Линч
, Рами Малек
, Наоми Харрис
, Ана де Армас
, Бен Уишоу
, Билли Айлиш
, Фиби Уоллер-Бридж
и другие. В российский прокат фильм выйдет 7 октября.
фото: Дэниел Крэйг
фото: Леа Сейду
фото: Лашана Линч, Дэниел Крэйг и Леа Сейду
фото: Билли Айлиш
фото: Рами Малек
фото: Наоми Харрис
фото: Ана де Армас
фото: Бен Уишоу
фото: Фиби Уоллер-Бридж фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон
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