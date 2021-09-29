«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой

Уилл Смит
стал героем нового выпуска журнала «GQ»
и дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях со своей женой Джадой Пинкетт-Смит
. 53-летний Уилл и 50-летняя Джада состоят в браке уже 23 года. В интервью актёр признался, что за это время они с супругой научились доверять друг другу и по взаимному согласию могут иметь романтические отношения на стороне.
Смит рассказал, что их отношения с женой начинались как традиционные, моногамные, но в какой-то момент супруги «одновременно почувствовали себя несчастными»
и решили изменить формат общения. Их стали замечать на публике с другими партнёрами – например, прошлым летом Джада публично призналась, что состоит в романтических отношениях с 29-летним музыкантом Августом Алсиной
. В интервью «GQ» Уилл Смит рассказал, что происходит в их семье и как полигамия помогает браку.
«Джада никогда не верила в обычный брак. У Джады есть члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения, поэтому она росла совсем не так, как я. У нас были бесконечные разговоры о том, что такое совершенство в отношениях, как лучше всего взаимодействовать в паре. И для большей части наших отношений мы выбрали моногамию. Однако это не было единственным вариантом идеальных отношений. Мы дали друг другу доверие и свободу, веря в то, что каждый должен найти свой собственный путь. А брак для нас не должен быть тюрьмой. Я никому не предлагаю поступать так же, как и мы. Но опыт свободы, который мы дарили друг другу, и безусловная поддержка – для меня это высшее определение любви»
, – признался Уилл Смит.
Актёр также отметил, что публичное признание открытых отношений помогло ему и его семье избавиться от «оков славы и общественного контроля»
. Однако найти внутреннее согласие Смиту было нелегко: он специально ходил к сексологу, чтобы осознать и принять своё желание вступать в отношения с несколькими женщинами одновременно. На одном из сеансов Уилл признался, что хотел бы иметь гарем.
«Идея путешествовать с 20-ю женщинами, которых бы я любил и о которых бы заботился, когда-то казалась мне отличной. Но потом я подумал, как это ужасно. В моём сознании, в моём христианском воспитании даже мысли были грехами. На занятиях я осознал, что мои мысли не были грехами, а действие нечистых помыслов не сделало меня куском дерьма»
, – рассказал о своём опыте терапии Смит.
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