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«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой

29 сентября
2021 год

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29 сентября 2021
Уилл Смит стал героем нового выпуска журнала «GQ» и дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях со своей женой Джадой Пинкетт-Смит. 53-летний Уилл и 50-летняя Джада состоят в браке уже 23 года. В интервью актёр признался, что за это время они с супругой научились доверять друг другу и по взаимному согласию могут иметь романтические отношения на стороне.

«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой

Смит рассказал, что их отношения с женой начинались как традиционные, моногамные, но в какой-то момент супруги «одновременно почувствовали себя несчастными» и решили изменить формат общения. Их стали замечать на публике с другими партнёрами – например, прошлым летом Джада публично призналась, что состоит в романтических отношениях с 29-летним музыкантом Августом Алсиной. В интервью «GQ» Уилл Смит рассказал, что происходит в их семье и как полигамия помогает браку.  

«Джада никогда не верила в обычный брак. У Джады есть члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения, поэтому она росла совсем не так, как я. У нас были бесконечные разговоры о том, что такое совершенство в отношениях, как лучше всего взаимодействовать в паре. И для большей части наших отношений мы выбрали моногамию. Однако это не было единственным вариантом идеальных отношений. Мы дали друг другу доверие и свободу, веря в то, что каждый должен найти свой собственный путь. А брак для нас не должен быть тюрьмой. Я никому не предлагаю поступать так же, как и мы. Но опыт свободы, который мы дарили друг другу, и безусловная поддержка – для меня это высшее определение любви», – признался Уилл Смит.

«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой

Актёр также отметил, что публичное признание открытых отношений помогло ему и его семье избавиться от «оков славы и общественного контроля». Однако найти внутреннее согласие Смиту было нелегко: он специально ходил к сексологу, чтобы осознать и принять своё желание вступать в отношения с несколькими женщинами одновременно. На одном из сеансов Уилл признался, что хотел бы иметь гарем.   

«Идея путешествовать с 20-ю женщинами, которых бы я любил и о которых бы заботился, когда-то казалась мне отличной. Но потом я подумал, как это ужасно. В моём сознании, в моём христианском воспитании даже мысли были грехами. На занятиях я осознал, что мои мысли не были грехами, а действие нечистых помыслов не сделало меня куском дерьма», – рассказал о своём опыте терапии Смит.
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«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой фотографии
«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой фотографии
«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой фотографии
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