«У богатых свои причуды»: Валерия Гай Германика прокомментировала задержание мужа

Мужа Валерии Гай Германики Дениса Молчанова задержали
в отеле The Ritz-Carlton в центре Москвы из-за анонимного звонка: неизвестный сообщил, что в номере Дениса находятся наркотики и оружие. При обыске полицейские обнаружили ружьё, на которое у Молчанова было разрешение, а также неизвестное вещество – его отправили на экспертизу.
Валерия Гай Германика рассказала, что накануне задержания у них с мужем произошёл скандал, после которого супруг взял ружье и уехал ночевать в отель. Однако виновным она его не считает: вещества, которые изъяли у Дениса Молчанова, могли оказаться просто БАДами. «У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет»
, – прокомментировала ситуацию Германика. Об этом сообщило издание «Mash»
.
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