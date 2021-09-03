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«У богатых свои причуды»: Валерия Гай Германика прокомментировала задержание мужа

3 сентября
2021 год

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3 сентября 2021
Мужа Валерии Гай Германики Дениса Молчанова задержали в отеле The Ritz-Carlton в центре Москвы из-за анонимного звонка: неизвестный сообщил, что в номере Дениса находятся наркотики и оружие. При обыске полицейские обнаружили ружьё, на которое у Молчанова было разрешение, а также неизвестное вещество – его отправили на экспертизу.

«У богатых свои причуды»: Валерия Гай Германика прокомментировала задержание мужа

Валерия Гай Германика рассказала, что накануне задержания у них с мужем произошёл скандал, после которого супруг взял ружье и уехал ночевать в отель. Однако виновным она его не считает: вещества, которые изъяли у Дениса Молчанова, могли оказаться просто БАДами. «У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», – прокомментировала ситуацию Германика. Об этом сообщило издание «Mash».
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«У богатых свои причуды»: Валерия Гай Германика прокомментировала задержание мужа фотографии
«У богатых свои причуды»: Валерия Гай Германика прокомментировала задержание мужа фотографии
«У богатых свои причуды»: Валерия Гай Германика прокомментировала задержание мужа фотографии
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