Ирина Безрукова рассказала о знакомстве с Харви Вайнштейном

Российская актриса Ирина Безрукова
рассказала о знакомстве с голливудским продюсером Харви Вайнштейном
порталу NEWS.ru
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Безрукова сообщила, что встретилась с Вайнштейном, ныне приговорённым к 23 годам за домогательства
, на Московском кинофестивале.
«Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг».
По её словам, она подошла к режиссеру Тарантино и шутливо поинтересовалась, как ему российская зима. На самом деле фестиваль проходил летом, но температура воздуха составляла всего лишь 13 градусов, а на улице лил дождь. Квентин ответил, что в России прекрасная зима.
«Затем я спросила Харви Вайнштейна, узнает ли он меня, и напомнила, что снималась в получившем «Оскар» чешско-британском фильме «Коля», прокатом которого ранее занимался Харви. «Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню!» — отреагировал Вайнштейн. Я поблагодарила Харви за прекрасный прокат».
Она подчеркнула, что продюсер вёл себя вежливо и по-светски. Как заявила артистка, он совсем не выглядел монстром. Безрукова предположила, что актрисы сами соглашались на интимную близость с Вайнштейном, а со временем решили «подтолкнуть человека в пропасть»
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