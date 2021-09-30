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«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях

30 сентября
2021 год

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30 сентября 2021
Недавно вышел в прокат эротический триллер «Соври мне правду», в котором у Павла Прилучного и Дарьи Мельниковой было много совместных откровенных сцен. Павел не стесняется быть открытым и чувственным на экране, но и в реальной жизни готов рассказать о своих предпочтениях в отношениях с девушками. В беседе с каналом «НТВ» он рассказал о том, что для него важно в сексе.

«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях

«Я себя чувствую достаточно раскованно, никаких преград не вижу. Я не замечал, что что-то может приесться, у меня такого нет. Можно и без экспериментов, главное, чтобы партнёру нравилось. Всё будет ярко в любом случае. Тело в сексе ни при чем, оно может быть какое угодно. Здесь важны внутренние составляющие, иначе всё превращается в мясную историю. Интересно, когда есть душевная организация. Тогда всё получается, и больше ничего не нужно. В душе я романтик», – признался Павел.
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«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях фотографии
«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях фотографии
«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях фотографии
«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях фотографии
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