«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях

Недавно вышел в прокат эротический триллер «Соври мне правду»
, в котором у Павла Прилучного
и Дарьи Мельниковой
было много совместных откровенных сцен. Павел не стесняется быть открытым и чувственным на экране, но и в реальной жизни готов рассказать о своих предпочтениях в отношениях с девушками. В беседе с каналом «НТВ»
он рассказал о том, что для него важно в сексе.
«Я себя чувствую достаточно раскованно, никаких преград не вижу. Я не замечал, что что-то может приесться, у меня такого нет. Можно и без экспериментов, главное, чтобы партнёру нравилось. Всё будет ярко в любом случае. Тело в сексе ни при чем, оно может быть какое угодно. Здесь важны внутренние составляющие, иначе всё превращается в мясную историю. Интересно, когда есть душевная организация. Тогда всё получается, и больше ничего не нужно. В душе я романтик
», – признался Павел.
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