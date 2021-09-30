Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов

На днях Эшли Тисдейл
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опубликовала сторис, в которой рассказала поклонникам о трудностях материнства. Эшли призналась, что после родов её тело сильно изменилось: актриса родила малыша в марте, но до сих пор пытается восстановиться.
«Я хочу этим поделиться, потому что важно показывать те стороны, которые мы обычно скрываем. Я плачу в ванной, потому что путь материнства – это тяжело. Иногда я чувствую себя плохо, потому что не узнаю своё тело и до сих пор восстанавливаюсь. Иногда я чихаю и писаю одновременно, что заставляет меня осознавать, как сильно изменилось моё тело. Я постоянно чувствую, что могла бы делать больше. И я до сих пор пытаюсь найти баланс между работой и жизнью. Я позволяю себе плакать, потому что это нелегко. Я не идеальна, и это нормально»
, – написала актриса в сторис.
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