Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов

30 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
30 сентября 2021
На днях Эшли Тисдейл в Инстаграме опубликовала сторис, в которой рассказала поклонникам о трудностях материнства. Эшли призналась, что после родов её тело сильно изменилось: актриса родила малыша в марте, но до сих пор пытается восстановиться.   

Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов

«Я хочу этим поделиться, потому что важно показывать те стороны, которые мы обычно скрываем. Я плачу в ванной, потому что путь материнства – это тяжело. Иногда я чувствую себя плохо, потому что не узнаю своё тело и до сих пор восстанавливаюсь. Иногда я чихаю и писаю одновременно, что заставляет меня осознавать, как сильно изменилось моё тело. Я постоянно чувствую, что могла бы делать больше. И я до сих пор пытаюсь найти баланс между работой и жизнью. Я позволяю себе плакать, потому что это нелегко. Я не идеальна, и это нормально», – написала актриса в сторис.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«У меня не было поддержки»: Риз Уизерспун о трудностях материнства
Руни Мара впервые поделилась эмоциями от материнства
Поиск по меткам
откровениесемья
персоны
Эшли Тисдейл

фотографии >>
Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов фотографии
Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов фотографии
Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов фотографии
Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Ябчаник
28 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Ябчаник.
Борис Тенин
28 сентября ушёл из жизни актёр Борис Тенин.
Айк Акопян
28 сентября ушёл из жизни певец, композитор Айк Акопян.
Кирилл Разлогов
26 сентября ушёл из жизни киновед, культуролог Кирилл Разлогов.
Руслан Дулич
25 сентября ушёл из жизни актёр Руслан Дулич.
Константин Глушков
25 сентября ушёл из жизни актёр Константин Глушков.
Александр Дубовицкий
7 сентября ушёл из жизни актёр Александр Дубовицкий.

День рождения >>

Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Евгений Парамонов
Павел Попов
Сесилия Такаишвили
Татьяна Ткач
Евгений Харитонов (II)
Игорь Черневич
Моника Беллуччи
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Эрик Штольц
Дженна Элфмэн
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Ничья
драма
Россия, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бондарчук. Battle
Россия, 2020
Титан
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Флэшмоб
комедия, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2021
Анимация
психологическая драма
Россия, 2020
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
Братцы кролики: Байки старого замка
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Джим Пуговка и чёртова дюжина
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2020
Мама: Возвращение из тьмы
триллер
Австралия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен