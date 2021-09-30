Татьяна Лазарева рассказала о разводе с Михаилом Шацем

Татьяна Лазарева
и Михаил Шац
прожили в браке около 20 лет, однако, вот уже больше трёх лет живут раздельно
: в 2018 году Татьяна переехала в Испанию, а Михаил остался жить в России. В недавнем выпуске программы на своём YouTube-канале «Lazarevatut»
Татьяна подтвердила расставание с мужем и рассказала о длительном приёме антидепрессантов.
«Я принимала и принимаю антидепрессанты, совсем небольшую дозу. У меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас уже поспокойнее – я работала над собой долгие годы, могу отслеживать. А лет 10 назад я начинала пить таблетки, всё становилось хорошо через пару-тройку месяцев, и я думала: «Зачем я их вообще принимаю? Я же здоровая и нормальная». А потом прекращаешь принимать таблетки и разводишься с мужем. У меня так было. Миша мне тогда достаточно «абьюзно» сказал, что лучше бы я продолжала пить свои таблетки. Это было не очень по-душевному, но мы это сделали»
, – рассказала Татьяна Лазарева.
Телеведущая отметила, что Михаил тоже сталкивался с тяжёлыми эмоциональными переживаниями, которые ей, как самому близкому человеку, не всегда было легко принять: «Ужасно мучаешься, когда рядом с тобой человек, который проходит депрессию. Я помню Мишу, мужа моего, когда нас с телевидения попёрли. Он был в депрессии. Всё, что я ему ни говорила, он не слышал. Это сложная проблема, от которой нет лекарства и нет таблетки»
, – выразила сожаление телеведущая.
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