Татьяна Лазарева рассказала о разводе с Михаилом Шацем

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Актриса считает, что важно говорить о разных сторонах материнства

Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов

«Главное, чтобы партнёру нравилось»: Павел Прилучный о предпочтениях в отношениях

29 сентября

«Брак не должен быть тюрьмой»: Уилл Смит рассказал об открытых отношениях с женой

Свобода и поддержка для актёра на первом месте