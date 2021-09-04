Факундо Арана дал совет Александру Петрову

Звезда аргентинского телесериала «Дикий Ангел
» Факундо Арана
стал лицом телеканала «Суббота!».
Факундо записал серию мастер-классов для зрителей. В видеороликах Арана рассказал, как нужно правильно готовиться к просмотрю популярного сериала, который сделал его звездой в России. Как оказалось, самое необходимое — грамотно рассчитать количество закусок, которое может понадобиться во время киносеанса.
«Рассчитай количество закусок заранее — ты же не хочешь пропустить первый поцелуй Иво и Милли только потому, что тебе захотелось пить».
Арана также отметил, что хотел бы сыграть в «Диком ангеле» с одним из русских актеров.
«Я мог бы сыграть с любым российским артистом, например, Данилой Козловским».
Не обошлось и без шуток в сторону одного из самых популярных на сегодняшний день отечественных актеров Александра Петрова
. Звезда «Дикого ангела» поразмышлял, что может ждать Александра после громкой славы, а заодно дал совет российскому актёру.
«Опустошение, тревога, тоска, боязнь нового… в голове только один вопрос — почему все так быстро кончилось? Кажется, это страшный сон Александра Петрова. Но, увы, так заканчиваются сериалы! Здесь только один совет — повторы лечат!»
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