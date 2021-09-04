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Факундо Арана дал совет Александру Петрову

4 сентября
2021 год

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4 сентября 2021
Звезда аргентинского телесериала «Дикий Ангел» Факундо Арана стал лицом телеканала «Суббота!».

Факундо Арана дал совет Александру Петрову

Факундо записал серию мастер-классов для зрителей. В видеороликах Арана рассказал, как нужно правильно готовиться к просмотрю популярного сериала, который сделал его звездой в России. Как оказалось, самое необходимое — грамотно рассчитать количество закусок, которое может понадобиться во время киносеанса.

«Рассчитай количество закусок заранее — ты же не хочешь пропустить первый поцелуй Иво и Милли только потому, что тебе захотелось пить».

Арана также отметил, что хотел бы сыграть в «Диком ангеле» с одним из русских актеров.

«Я мог бы сыграть с любым российским артистом, например, Данилой Козловским».

Не обошлось и без шуток в сторону одного из самых популярных на сегодняшний день отечественных актеров Александра Петрова. Звезда «Дикого ангела» поразмышлял, что может ждать Александра после громкой славы, а заодно дал совет российскому актёру.

«Опустошение, тревога, тоска, боязнь нового… в голове только один вопрос — почему все так быстро кончилось? Кажется, это страшный сон Александра Петрова. Но, увы, так заканчиваются сериалы! Здесь только один совет — повторы лечат!»
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