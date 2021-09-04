«Сейчас точно через постель в кино не попасть»: Екатерина Волкова о харассменте в кино

Екатерина Волкова
дала интервью изданию «Вокруг ТВ
». В нём актриса рассказала о домогательствах в свой адрес, постельных сценах на съёмках и предложениях по работе после участия в ситкоме «Воронины
».
Екатерина порассуждала на тему харассмента и призналась, что в её профессии многие актрисы часто с этим сталкиваются. Однажды у нее тоже случилась неприятная ситуация.
«Я считаю, что это свинство и скотство. В любой профессии. Когда человек получает власть и начинает этим пользоваться. Я с этим сталкивалась, но не прямо в лоб. Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб. Но я и не работала там, с людьми я в прекрасных отношениях. Мы не затрагиваем эти темы, но мы общаемся. Я понимаю, да, что попытка была. Можно было и согласиться — каждому свое. Но мне это было неинтересно, я считаю, что это не нужно. Да и время сейчас другое. Сейчас точно через постель в кино не попасть — это скорее начало 2000-х. Сейчас? Хотя хрен его знает! Вот честно! Возраст не тот. У меня был один раз момент, когда мне позвонил человек и сказал: «Вы знаете, с вами хочет познакомиться и встретиться такой-то». Я сказала, что не хочу. «Что значит вы не хотите?» «Ну вот так, я замужем». Он говорит: «И что?» Я положила трубку, мне еще несколько раз позвонили, но я сказала: «Вы об этом пожалеете». Не знаю как бы сложилась моя жизнь, но был такой момент».
Екатерина добавила, что мир был бы намного лучше, если бы всех оценивали по возможностям.
«А дальше дайте вы работать! Если вы нравитесь друг другу — да, пожалуйста. Только не надо: «Ты — мне, а я — тебе. Я против этого».
Волкова заявила, что также не хотела бы сталкиваться на работе не только с харассментом, но и с постельными сценами.
«Я открыта ко всем предложениям и хочу попробовать многое. Я не хочу говорить — вот это я не буду. Я точно, правда, не буду сниматься в постельных сценах. Мне это неинтересно и скучно».
Актриса рассказала о своей занятости в новых проектах после завершения съёмок «Ворониных» и смерти Бориса Клюева
.
«Воронины» прям бомбанули. Ну, мы думали — вот оно! Сейчас, сейчас. Да, давайте график весь плотный. Не знаю, куда записать. Но нет. Нас стали ассоциировать семьей, с лицами канала СТС, хотя мы им не принадлежим, у нас не было никакого эксклюзива. Вот это все четко семья Ворониных и все. И жирная точка. Это очень грустно».
Екатерина Волкова подчеркнула, что жизнь после сериала есть, а с финансовой стороны у неё все вполне прекрасно.
«Все завидуют: «Хватит жаловаться, вы работаете, вам стабильно платят!» Да, это стабильно, но когда-то эта стабильность заканчивается. И она закончилась. А дальше надо идти, надо развиваться. И сложность. Но сложности мы преодолеваем, ждем. Посмотрим!»
обсуждение >>