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Екатерина Волкова обвинила Ольгу Бузову в обесценивании профессии актёра

4 сентября
2021 год

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4 сентября 2021
В интервью изданию «Вокруг ТВ Екатерина Волкова прокомментировала дебют Ольги Бузовой на сцене.

Екатерина Волкова обвинила Ольгу Бузову в обесценивании профессии актёра

Телеведущую раскритиковали многие российские актёры, Ксения Собчак и вовсе сняла на Бузову пародию. Были и те, кто вступился за Ольгу. Не осталась в стороне и Екатерина Волкова. Актриса заявила, что это обесценивание профессии артиста.

«Давайте будем честны. Хайп театру хороший, это грамотно. То, что Оля — не актриса… Ну, давайте честно. Мы обесцениваем наши профессии. Я не лезу в шоу-бизнес. Я не лезу в хирургию. Каждый, выбирая свою профессию, поступает. Какой колоссальный поток абитуриентов поступает в те или иные вузы! Кто-то хочет быть медиком и не поступает, кто-то хочет в театральные вузы, в Гнесинку. И мы сейчас так смотрим: оп — в шоу попали, оп — мы начали сниматься. Это реально обесценивается».

Екатерина отметила, что образование — это очень важно, однако многим кажется, будто на сцене может оказаться человек, не отучившийся в театральном университете.

«Давайте мы нашим детям скажем: «Вам профессию выбирать не надо, какой институт? А потом вот так захотите и мы куда-нибудь пристроим. Будете адвокатами, хирургами. И посмотрим, как вы будете судить, лечить и все остальное. Да, творческие профессии взятки гладки — так сойдет, и так сойдет, это сойдет и это съедят».

При этом Волкова заявила, что не видела Бузову на сцене.

«Я видела только кусочки. Роль прекрасно подобрали. Грамотно. Ее же прикрыли со всех сторон, и она выглядела неплохо. Просто в театральной среде всем профессионалам обидно, что можно вот так зайти с улицы, имея миллионных подписчиков. Хайпануть здесь, там, сям и выйти на сцену. Дальше где она у нас будет? В Думе? Я не знаю просто куда там дальше Оля пойдет».

В итоге Екатерина всё же похвалила Ольгу за то, что та пробует себя во всех амплуа в этой жизни.

«Она молодец. Ей можно отдать должное. Она не тушуется, она все пробует. Если жизнь предоставила такую возможность, то почему бы не попробовать? Отказаться ты можешь в любой момент. По мне так делай все, что положительное. Когда ты не делаешь людям гадостей и все остальное, не идешь по трупам, пожалуйста, пробуй. Но только не переходи на личности и не переезжай друзей самосвалом, а все пробуй».
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Екатерина Волкова обвинила Ольгу Бузову в обесценивании профессии актёра фотографии
Екатерина Волкова обвинила Ольгу Бузову в обесценивании профессии актёра фотографии
Екатерина Волкова обвинила Ольгу Бузову в обесценивании профессии актёра фотографии
Екатерина Волкова обвинила Ольгу Бузову в обесценивании профессии актёра фотографии
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