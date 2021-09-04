«Если у меня и есть стиль, то это отсутствие стиля»: Брэд Питт о своих предпочтениях в одежде

Брэд Питт дал интервью изданию «Esquire», в котором поспорил с журналистом о своем статусе «иконы стиля».
Брэд рассказал, что начинает ценить комфорт и простоту во всем, прежде всего в одежде. Однако под простотой Питт понимает вовсе не дешевые вещи. Как раз наоборот — по его словам, больше всего он ценит качество в деталях — в том, как выполнена строчка, какого качества ткань и подкладка. И это, по утверждению Питта, единственный секрет его стиля в одежде. Впрочем, как заявил Питт, он вообще сомневается, что у него есть свой собственный стиль. Брэд признался, что находит крайне утомительным следить за новыми трендами в моде.
«Если у меня и есть стиль, то это отсутствие стиля».
«Мне нравится монохром, но без одинаковости. Мне нравится простота. Мне нравятся детали вышивки, прикасаться к ним. Руководствуюсь комфортом. Мне нравится ощущение от подкладки. Для меня важны именно такие детали. Следить за тенденциями — это слишком утомительно. Я презираю рекламные щиты и сам не хочу быть рекламным щитом. Это Loro Piana, это кашемир, и если я доживу до 86, я буду носить его с дырками от моли. Он дорогой, но если я смогу носить его 30 лет, то это оправдано. Он такой простой, такой гладкий. Это идеально для меня. Ты становишься старше, начинаешь капризничать, и комфорт становится для тебя более важным. Думаю, это просто понять».
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