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«Я боялась за своих детей»: Анджелина Джоли о браке с Брэдом Питтом

5 сентября
2021 год

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5 сентября 2021
Семейные разборки между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом никак не утихнут. Актёры продолжают обмениваться взаимными обвинениями в попытке выиграть суд по делу об опеке их пяти несовершеннолетних детей. Пока удача на стороне Джоли: судью, который ранее разрешил Питту проводить с ними больше времени, отстранили по требованию адвокатов актрисы, а его решение – отменили. Следующим шагом Джоли в этой нелегкой схватке стало большое интервью изданию «The Guardian», в котором актриса призналась: в браке с Питтом она постоянно чувствовала страх за всю свою семью.

«Я боялась за своих детей»: Анджелина Джоли о браке с Брэдом Питтом

Во время интервью Джоли рассказала о новой книге «Знай свои права и требуй их: руководство для молодежи», которую она написала совместно с адвокатом по защите прав и свобод детей. В разговорной форме в книге изложены основные права каждого ребёнка: от права на жизнь, достоинство, здоровье и равенство до права на защиту от вооруженного насилия. Актрису спросили, почему она написала эту книгу.

«Я встречала слишком много детей, чьи права нарушались, и не могла понять: почему они продолжают бороться за то, что принадлежит им с рождения. Это меня очень разозлило», – рассказала Джоли. Однако следующая причина оказалась личной.

«Затем похожий опыт был в Штатах с моими собственными детьми... Это была та ситуация, когда необходимо было убедиться, что права моих собственных детей не нарушаются и они имеют необходимую поддержку».

«Я боялась за своих детей»: Анджелина Джоли о браке с Брэдом Питтом

Джоли не сказала, что произошло в её семье, объяснив это тем, что поклялась хранить молчание. Но на вопрос о том, связана ли эта ситуация с разводом и обвинениями Брэда Питта в домашнем насилии, актриса утвердительно кивнула: «Да, я боялась за безопасность всей своей семьи. Очень часто вы не распознаёте проблемы в личной жизни, когда всё ваше внимание направлено на решение проблем глобального уровня. Я не из тех людей, кто принимает решения легкомысленно, и мне потребовалось немало усилий, чтобы уйти от отца моих детей».
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«Я боялась за своих детей»: Анджелина Джоли о браке с Брэдом Питтом фотографии
«Я боялась за своих детей»: Анджелина Джоли о браке с Брэдом Питтом фотографии
«Я боялась за своих детей»: Анджелина Джоли о браке с Брэдом Питтом фотографии
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