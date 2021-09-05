«Народ довели до отчаяния»: Александр Панкратов-Чёрный поддержал Марию Шукшину

72-летний Александр Панкратов-Чёрный
поддержал Марию Шукшину
, которая во время церемонии награждения деятелей культуры и искусства заявила о «вирусе бескультурья» в стране
. В беседе с изданием «News.ru»
актёр поздравил Шукшину с получением награды и высказал собственное мнение о состоянии культуры.
«Машу Шукшину я поздравляю с орденом. Она правильно сказала. Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согреться-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план»
, – заявил Панкратов-Чёрный.
По мнению актёра, искусство перестает быть подлинным: на место духовно-нравственных ценностей приходит бездарность и бездуховность.
«В культуру должны прийти нравственные люди, ценящие настоящее, подлинное искусство, а не подмену этого. Свою бездарность и бездуховность они стараются называть достижениями и новым словом в искусстве, потому что бездарны сами и ничего другого создать не могут»
, – заключил актёр.
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