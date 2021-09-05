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«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием

5 сентября
2021 год

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5 сентября 2021
25-летняя Аня Тейлор-Джой рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась во время съёмок сериала «Ход королевы»: актриса постоянно находилась в состоянии эмоционального выгорания из-за нехватки времени на отдых и личную жизнь. Об этом Аня рассказала в интервью журналу «Tatler».

«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием


Перед началом съёмок сериала «Ход королевы» Аня совсем не успела отдохнуть – проекты шли один за другим. Сначала она снялась в экранизации романа Джейн Остин «Эмма.», сразу после – в супергеройском фильме «Новые мутанты». Перерыв между съёмками был всего один день. Из-за этого у актрисы началось эмоциональное выгорание – состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное долгосрочным влиянием эмоционально тяжёлых ситуаций.

«Я жила на диетической коле, сигаретах и кофе, и заставляла себя каждый день съедать хотя бы один овощ», – призналась Аня. Каждый день она ложилась спать в 8 вечера и чувствовала себя очень подавленной – ей хотелось веселиться так же, как её сверстники.

«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием

«Мне некогда иметь похмелье. И мне не нужен алкоголь, чтобы танцевать. Тогда я была очень продуктивной. На вечеринках я говорила себе: «Сейчас нужно потанцевать пару часов, увидеться с друзьями и хорошо провести время» Так я и делала. Потом шла домой, принимала душ, утром вставала на работу. Я жила как сумасшедшая, но такой распорядок дня меня спасал», – рассказала актриса.

Упорный труд Ани Тейлор-Джой окупился сполна: за роль в фильме «Эмма.» и сериале «Ход королевы» она получила престижную премию «Золотой глобус». Сейчас актриса снимается в психологическом триллере «Прошлой ночью в Сохо», премьера которого состоится в ноябре 2021 года.
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Новые мутантыПрошлой ночью в СохоХод королевыЭмма.

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«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием фотографии
«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием фотографии
«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием фотографии
«Диетическая кола, сигареты и кофе»: Как Аня Тейлор-Джой справлялась с выгоранием фотографии
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