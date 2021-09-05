57-летний Николас Кейдж лишился поместья за 14 миллионов долларов

Несмотря на звание одного из самых востребованных актеров Голливуда, 57-летний Николас Кейдж находится на грани разорения. На днях он лишился поместья в Лас-Вегасе стоимостью 14 миллионов долларов. Всё из-за долгов по налогам.
Банк арестовал недвижимость еще 10 лет назад, однако Кейдж несколько раз просил отсрочку и надеялся найти средства для погашения долга. Добыть нужную сумму Николасу не удалось, и он окончательно потерял свой особняк, а вместе с ним 7 спален, 10 ванных комнат, кинотеатр, сауну с бассейном и 10-местный гараж.
Стоит отметить, что Кейдж никогда не был законопослушным налогоплательщиком, зато спускать целое состояние на совершенно странные вещи артист очень любит.
В 2006 году Николас Кейдж приобрел два средневековых замка и особняк 19 века с очень мрачной энергетикой. Там когда-то жила серийная убийца мадам Лалори. Говорят, в этом замке до сих пор живут неупокоенные души ее жертв.
фото: Бывший замок Николаса Кейджа
«Я собирался написать великий роман в жанре ужасов. Я вдохновлялся. И Стивеном Кингом, и Лавкравтом. Поэтому я приобрел этот дом», — объяснил свой выбор Кейдж.
В итоге актер влез в долговую яму из-за неуплаты налогов, и все замки пришлось продать. Помимо недвижимости Николас скупает и другие странные ценности. Например, у него есть высушенные головы африканских пигмеев, череп динозавра и кусок метеорита.
Тем временем, состояние артиста скудеет прямо на глазах. Если еще несколько лет назад у Кейджа было более 150 миллиона долларов, сейчас его состояние оценивается всего в 20 миллионов.
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