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Молодая жена разводится с Виктором Логиновым

5 сентября
2021 год

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5 сентября 2021
В октябре прошлого года звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился на молодой актрисе Марии Гуськовой, которая младше его на 24 года. Этот брак стал четвертой попыткой актёра создать крепкую счастливую семью. Однако что-то пошло не так. Мария сообщила в Инстаграме, что собирается развестись с мужем.

Молодая жена разводится с Виктором Логиновым

«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», — написала Гуськова в сториз в Инстаграме.

Молодая жена разводится с Виктором Логиновым

Вдаваться в подробности актриса не стала, других официальных комментариев ни Мария, ни Виктор не давали.
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