Молодая жена разводится с Виктором Логиновым

В октябре прошлого года звезда сериала «Счастливы вместе
» Виктор Логинов
женился на молодой актрисе Марии Гуськовой
, которая младше его на 24 года. Этот брак стал четвертой попыткой актёра создать крепкую счастливую семью. Однако что-то пошло не так. Мария сообщила в Инстаграме, что собирается развестись с мужем.
«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь»
, — написала Гуськова в сториз в Инстаграме.
Вдаваться в подробности актриса не стала, других официальных комментариев ни Мария, ни Виктор не давали.
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