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Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией

5 сентября
2021 год

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5 сентября 2021
32-летний Риналь Мухаметов является не только молодым перспективным артистом, но также и попечителем благотворительного фонда «Подари жизнь». Свой новый клип Риналь решил снять в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва. Ребят, которые сейчас проходят там лечение, решили вовлечь в творческий процесс. В съёмках поучаствовали подопечные фонда «Подари жизнь» Соня и Егор.

Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией

«Песня, на которую будет снят клип, называется «Запах эвкалипта». Она про любовь, влюблённость… В центре истории два прекрасных влюбленых человека — ребята, которым помогает фонд. Мы вступаем с ребятами в творческий союз, это очень здорово, и я надеюсь, что получится красиво, глубоко и не просто так», — рассказал Риналь.

Релиз клипа запланирован на осень. Он выйдет вместе с новым альбомом Риналя Мухаметова «Силуэт», в который войдут 8 песен артиста.
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Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией фотографии
Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией фотографии
Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией фотографии
Риналь Мухаметов снял в клипе детей с онкологией фотографии
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