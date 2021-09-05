Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью

5 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
5 сентября 2021
45-летняя Марион Котийяр поистине является одной из самых топовых актрис Франции. На ее счету более 50 фильмов, а также премии BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар». Однако у Марион есть вторая, не менее сложная профессия — вместе с гражданским мужем Гийомом Кане она воспитывает двоих детей: 10-летнего сына Марселя и 4-летнюю дочь Луиз. В недавнем интервью актриса рассказала, как ей удаётся совмещать семью и работу.

«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью

«Я знаю, что есть два типа актрис. Кто-то получает удовольствие, бросаясь в огонь вместе со своей героиней, а кто-то умеет полностью отключиться от работы, едва покинув съемочную площадку и вернувшись в отель. Я ровно посередине нахожусь. Но с тех пор, как стала матерью, конечно, стараюсь, чтобы роль не слишком сильно на меня влияла. Когда прихожу домой, я должна быть собой, иначе дети непременно почувствуют что-то неладное, что-то странное во мне. Я знаю по себе, как это тяжело сказывается на детском восприятии… Я подчиняюсь режиссеру, если знаю, что он относится ко мне — такой, какая я есть, — с должным уважением. И не пытается поставить в определенную ситуацию с целью что-то особенное из меня «вытащить», — сказала Котийяр.

Марион всегда хотела стать актрисой. И не удивительно, ведь она родилась в творческой семье. Её отец Жан-Клод Котийяр был театральным режиссёром, основателем театральной труппы «Котийяр», а мать Низеема Тейо – была актрисой.

«Я с детства была заворожена жизнью родителей, их окружением. Столько было энергии в нашем доме! Родители брали меня с собой в театр совсем маленькой, и я смотрела отнюдь не детские спектакли. Это случалось, когда няня заболевала или не могла остаться со мной и моими братьями, и три часа мы наслаждались действом древнегреческой трагедии, например. Мы сходили с ума, но и мама явно сходила с ума — там, на сцене! Моя память сохранила эти яркие и очень отчетливые воспоминания. Многие друзья родителей казались мне нормальными людьми, но стоило им выйти на сцену — о боже! В кого они только не превращались! Ну и я, конечно, сколько себя помню, хотела быть актрисой. Первый раз я ощутила, насколько во мне сильно это желание, в летнем детском лагере — играла в спектакле старую домоправительницу. И реакция аудитории — смех, комплименты, ко мне потом подходили и говорили всякие приятные вещи — тогда впервые заставила меня понять: актерство - моя судьба. И, наверное, еще и потому, что в жизни я была очень застенчивым, чувствительным и неуверенным в себе ребенком. Любила быть одна, сочинять и разыгрывать у себя в комнате воображаемые истории, изображала перед зеркалом Грету Гарбо — это была одна из моих любимых актрис всегда… Впрочем, и Одри Хепбёрн, и Ингрид Бергман были моими кумирами…», — призналась актриса.

Кстати, её младшие братья Квентин и Гийом тоже связали свою жизнь с творчеством. Первый стал художником и скульптором, а второй — писателем. Марион, в свою очередь, стала блистать сначала во французских фильмах, а затем и в Голливуде.

«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью

«Считаю, что это чистое везение, удача. Я никогда не думала, что могу работать вне Франции, особенно в Америке. Хотя отношусь к поколению, по, которое выросло в том числе на американских фильмах и культуре. Они сыграли немалую роль в моем желании стать актрисой», — отметила Котийяр.

По словам Марион, она не стремилась в Голливуд, однако и не противилась ему. Многие французские режиссёры и актёры не хотят работать в Америке.

«Как-то в Каннах я общалась с одной талантливой и очень красивой французской актрисой. И мой американский агент попросил меня его ей представить. Когда я ей сказала об этом, она тут же отказалась: «Не хочу! Я не говорю по-английски и не собираюсь там сниматься!». Я удивилась, если честно. И стала уговаривать. Мол, это интересно, новый опыт, никогда не знаешь, что будет, и так далее. Но безуспешно. В общем, это личное дело каждого. Кому-то и впрямь неинтересно. Обязательно попасть в Голливуд не было и моей целью. Просто я актриса и всегда хотела играть разные роли…».

Кстати, Котийяр уверена, что если бы у нее не получилось с актёрской профессией, то она бы точно стала защитницей природы. Уже много лет актриса является послом Greenpeace по защите океана. Она даже участвовала в экспедиции в Антарктиду. Поездка произвела на нее неизгладимое впечатление.

«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью

«Путешествие в Антарктику на корабле было незабываемым. Это однозначно одно из красивейших мест на свете. Почти нетронутое, там энергия рождается за счет того, что нельзя ничего купить или продать, понимаете? Но немало нашлось и травмирующих моментов. Количество пластика там, где, казалось, не ступала нога человека, уменьшающиеся популяции пингвинов… Все путешествие — от одного полюса к другому — было попыткой открыть людям глаза, что может произойти, если не установить в таких местах определенные правила и им не следовать», — сказала Марион Котийяр.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марион Котийяр выпустила авторскую коллекцию украшений
Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией
Марион Котийяр отправилась с экспедицией в Антарктиду
Марион Котийяр напугала поклонников своим внешним видом
Поиск по меткам
дети
персоны
Ингрид БергманГрета ГарбоГийом КанеМарион КотийярОдри Хепбёрн

фотографии >>
«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью фотографии
«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью фотографии
«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью фотографии
«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Боченкова
3 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Боченкова.
Микис Теодоракис
2 сентября ушёл из жизни композитор Микис Теодоракис.

День рождения >>

Ольга Волхонская
Владимир Ерёмин
Сергей Маркеев
Александр Перков
Светлана Петросьянц
Александра Ревенко
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Олег Ягодин
Ежи Биньчицкий
Сакари Куосманен
Эрик Любош
Кристина Миколаевская
Рози Перес
Наоми Харрис
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Блокадный дневник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Петровы в гриппе
драма, комедия, экранизация
Россия, Франция, Швейцария, 2021
Дом на другой стороне
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2020
Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Вокруг света за 80 дней
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Небесная команда
драма, мелодрама, спортивный фильм
Россия, 2021
Отчаянные аферистки
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Соври мне правду
триллер, эротика
Россия, 2021
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен