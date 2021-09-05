«Когда прихожу домой, я должна быть собой»: Марион Котийяр о том, как совмещать работу и семью

45-летняя Марион Котийяр
поистине является одной из самых топовых актрис Франции. На ее счету более 50 фильмов, а также премии BAFTA, «Золотой Глобус» и «Оскар». Однако у Марион есть вторая, не менее сложная профессия — вместе с гражданским мужем Гийомом Кане
она воспитывает двоих детей: 10-летнего сына Марселя и 4-летнюю дочь Луиз. В недавнем интервью актриса рассказала, как ей удаётся совмещать семью и работу.
«Я знаю, что есть два типа актрис. Кто-то получает удовольствие, бросаясь в огонь вместе со своей героиней, а кто-то умеет полностью отключиться от работы, едва покинув съемочную площадку и вернувшись в отель. Я ровно посередине нахожусь. Но с тех пор, как стала матерью, конечно, стараюсь, чтобы роль не слишком сильно на меня влияла. Когда прихожу домой, я должна быть собой, иначе дети непременно почувствуют что-то неладное, что-то странное во мне. Я знаю по себе, как это тяжело сказывается на детском восприятии… Я подчиняюсь режиссеру, если знаю, что он относится ко мне — такой, какая я есть, — с должным уважением. И не пытается поставить в определенную ситуацию с целью что-то особенное из меня «вытащить»
, — сказала Котийяр.
Марион всегда хотела стать актрисой. И не удивительно, ведь она родилась в творческой семье. Её отец Жан-Клод Котийяр
был театральным режиссёром, основателем театральной труппы «Котийяр», а мать Низеема Тейо
– была актрисой.
«Я с детства была заворожена жизнью родителей, их окружением. Столько было энергии в нашем доме! Родители брали меня с собой в театр совсем маленькой, и я смотрела отнюдь не детские спектакли. Это случалось, когда няня заболевала или не могла остаться со мной и моими братьями, и три часа мы наслаждались действом древнегреческой трагедии, например. Мы сходили с ума, но и мама явно сходила с ума — там, на сцене! Моя память сохранила эти яркие и очень отчетливые воспоминания. Многие друзья родителей казались мне нормальными людьми, но стоило им выйти на сцену — о боже! В кого они только не превращались! Ну и я, конечно, сколько себя помню, хотела быть актрисой. Первый раз я ощутила, насколько во мне сильно это желание, в летнем детском лагере — играла в спектакле старую домоправительницу. И реакция аудитории — смех, комплименты, ко мне потом подходили и говорили всякие приятные вещи — тогда впервые заставила меня понять: актерство - моя судьба. И, наверное, еще и потому, что в жизни я была очень застенчивым, чувствительным и неуверенным в себе ребенком. Любила быть одна, сочинять и разыгрывать у себя в комнате воображаемые истории, изображала перед зеркалом Грету Гарбо — это была одна из моих любимых актрис всегда… Впрочем, и Одри Хепбёрн, и Ингрид Бергман были моими кумирами…»
, — призналась актриса.
Кстати, её младшие братья Квентин
и Гийом
тоже связали свою жизнь с творчеством. Первый стал художником и скульптором, а второй — писателем. Марион, в свою очередь, стала блистать сначала во французских фильмах, а затем и в Голливуде.
«Считаю, что это чистое везение, удача. Я никогда не думала, что могу работать вне Франции, особенно в Америке. Хотя отношусь к поколению, по, которое выросло в том числе на американских фильмах и культуре. Они сыграли немалую роль в моем желании стать актрисой»
, — отметила Котийяр.
По словам Марион, она не стремилась в Голливуд, однако и не противилась ему. Многие французские режиссёры и актёры не хотят работать в Америке.
«Как-то в Каннах я общалась с одной талантливой и очень красивой французской актрисой. И мой американский агент попросил меня его ей представить. Когда я ей сказала об этом, она тут же отказалась: «Не хочу! Я не говорю по-английски и не собираюсь там сниматься!». Я удивилась, если честно. И стала уговаривать. Мол, это интересно, новый опыт, никогда не знаешь, что будет, и так далее. Но безуспешно. В общем, это личное дело каждого. Кому-то и впрямь неинтересно. Обязательно попасть в Голливуд не было и моей целью. Просто я актриса и всегда хотела играть разные роли…».
Кстати, Котийяр уверена, что если бы у нее не получилось с актёрской профессией, то она бы точно стала защитницей природы. Уже много лет актриса является послом Greenpeace по защите океана. Она даже участвовала в экспедиции в Антарктиду. Поездка произвела на нее неизгладимое впечатление.
«Путешествие в Антарктику на корабле было незабываемым. Это однозначно одно из красивейших мест на свете. Почти нетронутое, там энергия рождается за счет того, что нельзя ничего купить или продать, понимаете? Но немало нашлось и травмирующих моментов. Количество пластика там, где, казалось, не ступала нога человека, уменьшающиеся популяции пингвинов… Все путешествие — от одного полюса к другому — было попыткой открыть людям глаза, что может произойти, если не установить в таких местах определенные правила и им не следовать»
, — сказала Марион Котийяр.
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