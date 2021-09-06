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Ксения Собчак рассказала Ирине Безруковой о недочетах в работе коллег

6 сентября
2021 год

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6 сентября 2021
Ксения Собчак стала героиней передачи Ирины Безруковой. В интервью телеведущая рассказала о недочетах коллег в работе и собственной строгости.

Ксения Собчак рассказала Ирине Безруковой о недочетах в работе коллег

Как отметила Собчак, у нее очень жесткая система при подготовке к интервью.

«Моя главная негативная эмоция – гнев. И это меня не устраивает. Я вот смотрю на вас — у вас «ухо» не работает. Господи, святой человек. Вот если бы я приехала к себе на съемку и у меня такое случилось, то мало бы не показалось никому. Штрафы, разбор почему. Кто исполнительный продюсер, почему не проверили. Вы должны быть здесь за час. Проверить работу. Если не работает, то за час привезти новое оборудование».

Ксения Анатольевна рассказала и о собственном негативном опыте на съёмках интервью. Она призналась, что «отчитала» оператора. Собчак отметила, что Безрукова слишком спокойный человек, обладающий здоровой психикой. Ксения даже предположила, в силу чего у Ирины сложился такой характер.

«Я много требую от других, но и от себя требую много тоже. Вот у нас у оператора на флешке стерлось десять минут. Это был разнос. Я прямо сажусь и жестко спрашиваю, почему он все не перепроверил. Я такие вещи не прощаю. А можно вот так. Ну не работает, ну да. Ира — святой человек. Ты и после этого интервью не будешь жесткой. Ты человек спокойный. Ты была с творческим человеком в отношениях. И чтобы быть рядом с ним, надо обладать здоровой психикой. Быть очень спокойной».

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Ксения Собчак рассказала Ирине Безруковой о недочетах в работе коллег фотографии
Ксения Собчак рассказала Ирине Безруковой о недочетах в работе коллег фотографии
Ксения Собчак рассказала Ирине Безруковой о недочетах в работе коллег фотографии
Ксения Собчак рассказала Ирине Безруковой о недочетах в работе коллег фотографии
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