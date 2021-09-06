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«Я была ошарашена его масштабом»: Ксения Собчак о любви к Константину Богомолову

6 сентября
2021 год

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6 сентября 2021
Ксения Собчак дала интервью Ирины Безруковой. В беседе с актрисой телеведущая рассказала о личной жизни и счастье.

«Я была ошарашена его масштабом»: Ксения Собчак о любви к Константину Богомолову

Ксения Собчак считает, что ее муж не вписывается ни в какие рамки.

«И в какие-то общие слова – интеллектуальный, остроумный. Мне кажется, что он гораздо больше, чем все это. Честно говоря, я считаю его гениальным человеком. И не потому, что он мой муж. Я не первый раз замужем. Константин Юрьевич — гений и спустя какое-то время люди смогут оценить в полной мере, что он делает для русского театра, не побоюсь этого слова».

Собчак призналась, что «масштаб» Богомолова уникален. Человека такой величины, как считает Ксения Анатольевна, можно встретить в жизни крайне редко.

«Мужчина должен обладать интеллектом, быть уверенным в себе и с творческой энергией. Муж – это отдельная величина. Я была ошарашена его масштабом. Я вообще считаю, что такие встречи в жизни крайне редки, когда ты встречаешь человека такого огромного масштаба».

В ходе интервью выяснилось, что Ксения боится лишиться своей популярности. По словам телеведущей, несмотря на кажущуюся уверенность, она, как и любой другой человек, имеет несколько фобий. Так, звезда призналась, что боится старости, смерти и стать непопулярной.

«Страхов много, как и у всех: смерти, старения, непопулярности, нелюбви. Много всего».

При этом Ксения Собчак рассказала, что умеет по-настоящему радоваться и простым вещам. Она счастлива проводить время с сыном.

«Радостей тоже много. Когда Платон бежит ко мне: «Мамочка!» и идет обниматься — это самое счастливое. Когда я вижу себя первой в трендах You-tube – это очень приятно. Когда я понимаю, что сделала что-то очень крутое, пусть это даже не набрало много просмотров. Когда я понимаю, что сделала классную работу. Меня это очень наполняет».

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«Я была ошарашена его масштабом»: Ксения Собчак о любви к Константину Богомолову фотографии
«Я была ошарашена его масштабом»: Ксения Собчак о любви к Константину Богомолову фотографии
«Я была ошарашена его масштабом»: Ксения Собчак о любви к Константину Богомолову фотографии
«Я была ошарашена его масштабом»: Ксения Собчак о любви к Константину Богомолову фотографии
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