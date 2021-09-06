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Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке

6 сентября
2021 год

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6 сентября 2021
Жена актёра Михаила Ефремова, адвокаты которого просили смягчить ему приговор, Софья Кругликова пожаловалась на тяжелое финансовое положение. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке

Софья призналась, что во многом ограничивает себя и детей, так как без финансовой помощи актёра им приходится нелегко. Она заявила, что их с артистом дети все лето никуда не ездили, поскольку «нет денег». По информации издания, 49-летняя Кругликова трудится на двух работах. Сейчас она преподает в вузе и работает с известными музыкантами в качестве режиссера. При этом у друзей она отказывается просить денег.

«У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!», — в то же время заявила Кругликова.

На вопросы о муже и его предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась.

«Меня это не волнует, у меня свои заботы».

Однако оказалось, что Ефремов, находясь в тюрьме, всё же помогает финансово своей бывшей жене 50-летней Ксении Качалиной, с которой прожил в законном браке более пяти лет. Друг и коллега Ефремова, актер Иван Охлобыстин заявил, что Ксения Качалина на протяжении нескольких лет злоупотребляет алкоголем. Актриса уже давно нигде не работает, однако проживает в центре Москвы в двухкомнатной квартире. Как оказалось, Михаил Ефремов, несмотря на то, что уже давно имеет другую семью, продолжает поддерживать финансово экс-супругу.

«Даже оттуда он оказывает ей помощь, не бросает. Потому что там, к сожалению, очень грустная история».
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Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке фотографии
Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке фотографии
Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке фотографии
Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке фотографии
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