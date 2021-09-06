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Мирослава Карпович рассказала, когда собирается выйти замуж и родить детей

6 сентября
2021 год

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6 сентября 2021
Мирослава Карпович рассказала в своём инстаграме о планах на дальнейшую жизнь.

Мирослава Карпович рассказала, когда собирается выйти замуж и родить детей

Из-за того, что пользователи Сети часто недоумевают, почему актриса до сих пор не обзавелась семьей и не родила детей, Карпович решила порассуждать на эту тему и ответить хейтерам.

«Да, я не замужем, но, честно, несколько раз стояла на пороге этого события. Так складывалось, что судьба давала понять — нет. Это очень важное слово, которое надо научиться говорить. Как себе, так и другим, даже очень близким людям, а иначе спина ваша согнется от груза постоянных на все согласий».

Мирослава призналась, что с бестактностью столкнулась не только со стороны недоброжелателей, но и самых близких.

«Конечно, меня часто мучили родные, мое внутреннее «я» по поводу замужества, внуков, детей… Но у меня есть четкое убеждение, что на каждого малыша есть свое время!»

Карпович не сомневается — она еще успеет сыграть свадьбу и родить детей.

«Не все согласятся, что все давно за нас продумано, но никогда не опережайте события. Прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому готовы. И природа, и энергия нам в этом помогают. Сначала мы ползаем, а потом становимся на ноги… Что помогает мне в моей уверенности? Безусловная любовь ко всем и всему, что мне дорого. У любви нет причин и следствий. Она питает все уровни. Убери ее и все потеряет смысл, станет приносить огромные страдания. Важно уметь жить здесь и сейчас!»
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