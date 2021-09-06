Анна Миклош рассказала об аборте

Анна Миклош
дала интервью изданию «Стархит
», в котором откровенно рассказала о прерывании беременности.
Актриса призналась, как аборт повлиял на её здоровье.
«Все на все влияет. И не только на здоровье. Хотя оно напрямую зависит от нашего настроя на жизнь. Какой-то особенной прямой связи после тех событий не помню. Наверно, нет. Зато потом я научилась видеть и чувствовать связь своего настроения и ощущения тела. Больше любви и отсутствие злости — залог здоровья».
Она также порассуждала, что бы сделала, если бы у нее был шанс вернуться назад и родить.
«Вот уж никогда ни о каких событиях не думала: «А что, если бы можно было по-другому?!» Это как будто попасть в какой-то бестолковый фантастический фильм о себе. Можно, конечно, посмотреть, но... Реальность она здесь и сейчас . А если серьезно, то именно так и должно было случиться. Иногда мы проживаем программы из своего рода. Не в любом возрасте есть возможность отказаться от них. Теперь я знакома с чувством вины. Для актерской профессии это, скорее, богатство. Есть боль, которая помогает создавать моих персонажей».
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