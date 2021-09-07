«Это было страшно»: Ирина Мирошниченко о перенесённом коронавирусе

79-летняя Ирина Мирошниченко
рассказала о том, как тяжело переболела COVID-19, заразившись им от подруги. С момента объявления карантинных ограничений актриса ответственно соблюдала правила самоизоляции, однако, летом к ней в гости зашла знакомая, которая не была привита, и заразила Ирину опасным вирусом. Об этом Мирошниченко рассказала в интервью изданию «КП»
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«Я спросила её, почему она не сделала прививку. Она мне говорит: «Я ещё раздумываю, делать или нет». Как потом оказалось, у нее был ковид. И она меня заразила. Обидно? Не то слово! Когда ты получаешь такую страшную заразу из-за того, что кто-то слишком долго думает, – это неправильно. Я понимаю, что сегодня ковид можно подцепить где угодно. И все-таки… Я бы очень переживала, если бы по моей вине кто-то заболел»
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Сейчас актриса старается не вспоминать пережитый ужас: по состоянию здоровья она попала в «красную зону» и почти ни с кем не общалась, пока лежала в больнице.
«Не хочу вспоминать, иначе сейчас начну плакать. Это было страшно. Никому не пожелаю эту болезнь. В театре никто не знал, в каком я была состоянии. Когда попала в красную зону 52-й больницы, я отключила телефон, из моих близких никто ни с кем не разговаривал. Все врачи в больнице в один голос говорили: надо было делать прививку. А я не успела. Сделала только первый укол и не успела сделать второй»
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Однако в родном театре Ирины МХТ им. Чехова
всё равно узнали о болезни и поддерживали народную артистку на расстоянии. Когда Мирошниченко выздоровела и смогла вернуться на работу, вся творческая группа встретила её овациями.
«Когда мой водитель подвёз меня к театру, я побежала через три ступеньки по лестнице, вхожу… И вдруг меня встречают такие овации, что сердце затрепетало от радости. Я-то думала, пройду на цыпочках, не замеченная, но куда там! Даже растерялась от такого приёма, хотя и готовилась к встрече с нашей труппой. Хотела всем сказать: «Здравствуйте, мои любимые!» Когда я лежала в больнице с ковидом, меня все поддерживали: артисты желали здоровья, писали, что меня безмерно ждут. А я их сообщение сразу не увидела, потому что в больнице не брала телефон, не отвечала на смс. Я так счастлива, что вернулась в театр. Я готова войти в любую работу. Ощущение успеха и оваций – это то, что даже лежа в больнице невозможно забыть. Я очень хочу увидеть зрителей со сцены. Соскучилась по своим коллегам-артистам, по журналистам. Это такое счастье ощущать, что ты живой, что ты нужен людям. У нас в театре все артисты привиты, это норма»
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Актриса поблагодарила медицинских работников за их героический труд и поделилась впечатлениями о московской медицине: «О врачах и больнице могу сказать только хорошее: лечили бесплатно, все лекарства были, ничего не требовалось докупать. У нас уникальные врачи и прекрасно поставлена медицинская помощь. Я благодарна врачам за то, что спасли мне жизнь. Когда у меня будет спектакль, я обязательно их приглашу. Хочу увидеть их лица в зрительном зале»
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