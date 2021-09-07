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Кристина Асмус пожаловалась на нечеловеческие условия труда

7 сентября
2021 год

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7 сентября 2021
33-летняя Кристина Асмус пожаловалась на тяжёлое состояние здоровья и рассказала о том, что её заставляют выходить на съемочную площадку в единственные свободные от работы дни. В Инстаграме актриса в красках описала симптоматику, вызванную переутомлением и усталостью, отметив, что для проекта, в котором она сейчас снимается, это не является уважительной причиной – за отказ работы в выходные дни Асмус пригрозили судом и штрафами.

Кристина Асмус пожаловалась на нечеловеческие условия труда


«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на 2 месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты… А мне только 33! Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии – ничего не сказать», – пожаловалась актриса.

Такое состояние требует лечения, поэтому Кристина планировала лечь в больницу в свободное от работы время. Однако её в принудительном порядке попросили выйти на площадку. У Асмус не оставалось выбора: актриса предложила снять её имя с титров, – уйти с проекта. И только это заставило коллег изменить к ней отношение и оставить в покое.

«Я ждала 20-е, 21-е и 22-е сентября (мои единственные выходные), чтобы лечь в клинику не в Москве и лечиться. Молилась на эти дни и даже вела обратный отсчёт. Но. Один из моих фильмов хотел забрать эти даты на съёмки. Это не были их утверждённые дни. И если (цитата) «моя совесть позволит мне отказаться», то штрафы и суд. Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение - на самом деле отпуск, якобы моя прихоть, и надо найти на это всё другие дни. Которых у меня нет. Да и тянуть больше невозможно. Как и работать в таком ритме… Всё наложилось, я ничего не могла сделать. Слава Богу, передумали после того, как я хотела снять своё имя с титров. Но больно очень… Кто там во всём винит «зажравшихся актёров»? Боже, храни российское кино», – рассказала о конфликтной ситуации актриса.
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Кристина Асмус пожаловалась на нечеловеческие условия труда фотографии
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