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Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов

8 сентября
2021 год

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8 сентября 2021
На днях Никита Михалков проводил мастер-класс для студентов Академии кинематографического и театрального искусства, основателем которой он является, и для учеников других театральных вузов. Во время выступления он высказался о пагубном влиянии сериалов на русскую актёрскую школу – молодые артисты перестали совершенствоваться из-за конвейерного производства контента и играют роли, которые уже принесли им деньги и популярность. Михалков не единственный, кто придерживается такого мнения. В одном из недавних интервью переживающая карьерный ренессанс Дарья Мороз пожаловалась на побочные эффекты высокой востребованности.

Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов

«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актёрскую школу. Потому что произнести текст как в жизни уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актёра возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше не видел», – заявил Никита Сергеевич.

По мнению Михалкова, медийность, в которой начинающей актёр начинает купаться после выхода очередного нового сериала, не всегда приносит пользу. Об этом режиссёр решил напомнить во имя сохранения таинства профессии: «Сериалы спасли многих режиссёров и актёров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение. Я говорю только про сохранение профессии, того таинства», – отметил Михалков.
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Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов фотографии
Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов фотографии
Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов фотографии
Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов фотографии
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