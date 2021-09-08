Никита Михалков высказался о пагубном влиянии сериалов

На днях Никита Михалков
проводил мастер-класс для студентов Академии кинематографического и театрального искусства, основателем которой он является, и для учеников других театральных вузов. Во время выступления он высказался
о пагубном влиянии сериалов на русскую актёрскую школу – молодые артисты перестали совершенствоваться из-за конвейерного производства контента и играют роли, которые уже принесли им деньги и популярность. Михалков не единственный, кто придерживается такого мнения. В одном из недавних интервью переживающая карьерный ренессанс Дарья Мороз пожаловалась
на побочные эффекты высокой востребованности.
«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актёрскую школу. Потому что произнести текст как в жизни уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актёра возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше не видел»
, – заявил Никита Сергеевич.
По мнению Михалкова, медийность, в которой начинающей актёр начинает купаться после выхода очередного нового сериала, не всегда приносит пользу. Об этом режиссёр решил напомнить во имя сохранения таинства профессии: «Сериалы спасли многих режиссёров и актёров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение. Я говорю только про сохранение профессии, того таинства»
, – отметил Михалков.
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