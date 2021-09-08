Это официально: Лили Коллинз вышла замуж за Чарли МакДауэлла

На днях стало известно о свадьбе актрисы Лили Коллинз
и сценариста Чарли МакДауэлла
. О радостном событии Лили сообщила в своём Инстаграме
.
Актриса поделилась фотографиями со свадьбы, сделанными будто в декорациях волшебной сказки: среди лесной зелени, поросших мхом камней и горных речушек молодожёны, одетые в элегантные свадебные костюмы, счастливо улыбаются в объятиях друг друга.
«Я никогда не хотела принадлежать кому-то сильнее, чем тебе. И теперь я стала твоей женой. С 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга вечными. Я безумно тебя люблю»
, – написала трогательное признание в любви мужу Лили Коллинз.
«То, что начиналось как сказка, стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать то, какими потусторонними были эти прошедшие выходные. Но начинать с магии – это неплохо!»
, – пошутила актриса под следующим постом. Лили и Чарли встречались друг с другом с 2019 года и обручились прошлой осенью.
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