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Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

8 сентября
2021 год

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8 сентября 2021
В недавнем интервью Анджелина Джоли рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. В 21 год, когда актриса была совсем молодой, она снялась в фильме «Превратности любви», исполнительным продюсером которого выступал Вайнштейн. Тогда Джоли удалось от него сбежать.

Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

«Если вам удается сбежать из комнаты, то вы думаете, что изнасилования не было, что насильник пытался, но не сделал этого. Но правда в том, что попытка и опыт изнасилования – это одно и то же. То, что сделал Харви, было непозволительно. Тогда я держалась от него подальше и предупреждала о нём людей вокруг. Я сказала об этом своему первому мужу Джонни и попросила его рассказать другим парням. Пусть они не оставляют своих девушек с Харви наедине», – заявила актриса.

Она добавила, что после этого случая ей пришлось отказаться от роли в драме Мартина Скорсезе «Авиатор», над которым также работал Вайнштейн. Однако Брэд Питт, теперь уже бывший супруг Джоли, от ролей не отказывался и с Харви работал. В 2009 году Питт снялся в картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», которую сопродюсировала компания Вайнштейна. Анджелина признаётся, что ей было нелегко принять решение мужа работать вместе с насильником: «Мне было тяжело, когда Питт снялся в его фильме. Мы поссорились из-за этого. Конечно, это ранило».

Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах


Харви Вайнштейн молчать не стал. Он тут же ответил на обвинения в домогательствах, прозвучавшие от Джоли, и обвинил её в саморекламе: «Мне предельно ясно, что это было сделано для увеличения продаж книги Анджелины. Нападения никогда не было, как и его попытки. Это наглая ложь и рекламный кликбейт», – заявили представители Вайнштейна от его имени. В марте 2020 года Харви Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуального насилия и приговорили к 23 годам лишения свобода.Впервые Джоли заявила о попытке изнасилования со стороны продюсера в 2017 году. После этого со свойственным ей пафосом Анджелина произнесла речь о насилии в рамках министерской конференции ООН в Ванкувере.
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Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах фотографии
Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах фотографии
Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах фотографии
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