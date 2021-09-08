Анджелина Джоли обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

В недавнем интервью Анджелина Джоли
рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
. В 21 год, когда актриса была совсем молодой, она снялась в фильме «Превратности любви»
, исполнительным продюсером которого выступал Вайнштейн. Тогда Джоли удалось от него сбежать.
«Если вам удается сбежать из комнаты, то вы думаете, что изнасилования не было, что насильник пытался, но не сделал этого. Но правда в том, что попытка и опыт изнасилования – это одно и то же. То, что сделал Харви, было непозволительно. Тогда я держалась от него подальше и предупреждала о нём людей вокруг. Я сказала об этом своему первому мужу Джонни и попросила его рассказать другим парням. Пусть они не оставляют своих девушек с Харви наедине»
, – заявила актриса.
Она добавила, что после этого случая ей пришлось отказаться от роли в драме Мартина Скорсезе «Авиатор»
, над которым также работал Вайнштейн. Однако Брэд Питт
, теперь уже бывший супруг Джоли, от ролей не отказывался и с Харви работал. В 2009 году Питт снялся в картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»
, которую сопродюсировала компания Вайнштейна. Анджелина признаётся, что ей было нелегко принять решение мужа работать вместе с насильником: «Мне было тяжело, когда Питт снялся в его фильме. Мы поссорились из-за этого. Конечно, это ранило»
.
Харви Вайнштейн молчать не стал. Он тут же ответил
на обвинения в домогательствах, прозвучавшие от Джоли, и обвинил её в саморекламе: «Мне предельно ясно, что это было сделано для увеличения продаж книги Анджелины. Нападения никогда не было, как и его попытки. Это наглая ложь и рекламный кликбейт»
, – заявили представители Вайнштейна от его имени. В марте 2020 года Харви Вайнштейна признали виновным
в двух из пяти случаев сексуального насилия и приговорили к 23 годам лишения свобода.Впервые Джоли заявила о попытке изнасилования со стороны продюсера в 2017 году
. После этого со свойственным ей пафосом Анджелина произнесла речь о насилии в рамках министерской конференции ООН в Ванкувере
.
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