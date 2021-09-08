Эмилия Кларк поделилась воспоминаниями о тяжёлых операциях на мозге

34-летняя Эмилия Кларк
десять лет назад перенесла две тяжелые операции на головном мозге
. В интервью изданию «People»
актриса призналась – после пережитого хирургического вмешательства она переосмыслила стандарты красоты и ценность жизни.
«Если кто-то скажет мне, что я должна делать, чтобы соответствовать нелепым стандартам красоты, установленным обществом, я отвечу, что им нужно расслабиться. Я не уверена, хорошо ли я выгляжу, но мне позволительно так отвечать тем, кто решается давать мне советы»
, – резко высказалась Кларк.
В 2011 году у актрисы обнаружили аневризму – опасное заболевание, при котором часть стенки сосуда выпячивается и часто приводит к разрыву. Эмилия перенесла первую операцию, когда ей было всего 24 года. Вторую, почти смертельную, в 26 лет. После того, как в самом расцвете сил и творческой карьеры Кларк оказалась на больничной койке с торчащими из головы трубками, она поняла, – истинная красота всегда исходит изнутри, а не от чудес пластической хирургии.
«После операции я была очень напугана и чувствовала себя неуверенной. Я вкладывала все силы в свою внешность. Когда я стала старше, то поняла – люди наиболее красивы в те моменты, когда они не думают о себе и своей красоте. Например, когда ты с друзьями, и они говорят что-то настолько смешное, что сопли вылетают из твоего носа, и ты плюешься своим буррито на полпути»
, – рассказала Кларк.
Почти смертельное состоянии актрисы во время операции помогло ей понять истинную ценность жизни и красоты: «Счастье – это то, что вы увидите на смертном одре. Тогда вы не вспомните времена, когда делали это супер-милое селфи»
, – заключила Эмилия.
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