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Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»

8 сентября
2021 год

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8 сентября 2021
7 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера сериала «Контакт» – остросоциальной драмы о конфликте отцов и детей в эпоху соцсетей. Сериал представил Евгений Стычкин, для которого этот проект стал режиссёрским дебютом.

«Над «Контактом» работало много талантливых людей, которые все вместе рассказали нашу историю про конфликт поколений, конфликт отцов и детей, происходящий в сегодняшнем обществе, который помножен на расслоение общества, на социальную несправедливость, на многие какие-то вещи, которые мы сегодня имеем. А так как вся эта история происходит в разных слоях общества, в разных семьях, то они все естественно по-разному переживают этот конфликт», – выступил Евгений.

По сюжету девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы в школе, и ком негатива вокруг неё только накапливается. Её отец, инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов, хочет ей помочь, но не может подступиться: дочь даже в друзья в соцсетях его не добавляет. Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает на работе одного подростка от уголовного дела, а взамен просит подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети. Сериал покажет, что шанс на контакт есть всегда – даже если вас держат в бан-списке.

Среди гостей премьеры были замечены Равшана Куркова, Павел Майков с супругой Марией Майковой, Глафира Тарханова, Яна Крайнова, Роман Маякин, Анжелика Каширина и другие.

Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Равшана Куркова


Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Павел Майков и Мария Майкова


Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Глафира Тарханова


Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Яна Крайнова

Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Кристина Вайсберг и Роман Маякин

Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Анжелика Каширина

Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»
фото: Полина Гренц
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.09.2021 - 23:55
Полина вроде худела-худела, но снова немного как бочка дочка Мамая читать далее>>
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Контакт

фотографии >>
Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт» фотографии
Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт» фотографии
Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт» фотографии
Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт» фотографии
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