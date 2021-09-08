Равшана Куркова, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин на премьере сериала «Контакт»

7 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера сериала «Контакт» – остросоциальной драмы о конфликте отцов и детей в эпоху соцсетей. Сериал представил Евгений Стычкин, для которого этот проект стал режиссёрским дебютом.
«Над «Контактом» работало много талантливых людей, которые все вместе рассказали нашу историю про конфликт поколений, конфликт отцов и детей, происходящий в сегодняшнем обществе, который помножен на расслоение общества, на социальную несправедливость, на многие какие-то вещи, которые мы сегодня имеем. А так как вся эта история происходит в разных слоях общества, в разных семьях, то они все естественно по-разному переживают этот конфликт», – выступил Евгений.
По сюжету девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы в школе, и ком негатива вокруг неё только накапливается. Её отец, инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов, хочет ей помочь, но не может подступиться: дочь даже в друзья в соцсетях его не добавляет. Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает на работе одного подростка от уголовного дела, а взамен просит подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети. Сериал покажет, что шанс на контакт есть всегда – даже если вас держат в бан-списке.
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