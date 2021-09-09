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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»
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Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами

9 сентября
2021 год

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9 сентября 2021
Павел Майков и Ирина Паутова, исполнители главных ролей в новом сериале «Контакт», приняли участие в фотосессии. Актёры примерили на себя коллекцию одежды, созданную совместно с видеосервисом «PREMIER» и блогером Настей Паутовой, автором одного из самых трендовых мем-блогов в Инстаграме. Коллаборация посвящена генеральной теме сериала – конфликту поколений отцов и детей в эпоху соцсетей. Настя в своей фирменной манере обыграла смешные ситуации из сериала и перенесла их на футболки. Премьера сериала «Контакт» состоится 9 сентября на видеосервисе «PREMIER».

Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами

Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами

Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами

Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами

Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами
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Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами фотографии
Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами фотографии
Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами фотографии
Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами фотографии
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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»

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