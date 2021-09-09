Павел Майков и Ирина Паутова снялись для коллекции одежды с мемами

Павел Майков
и Ирина Паутова
, исполнители главных ролей в новом сериале «Контакт»
, приняли участие в фотосессии. Актёры примерили на себя коллекцию одежды, созданную совместно с видеосервисом «PREMIER» и блогером Настей Паутовой
, автором одного из самых трендовых мем-блогов в Инстаграме
. Коллаборация посвящена генеральной теме сериала – конфликту поколений отцов и детей в эпоху соцсетей. Настя в своей фирменной манере обыграла смешные ситуации из сериала и перенесла их на футболки. Премьера сериала «Контакт» состоится 9 сентября на видеосервисе «PREMIER».
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