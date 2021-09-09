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Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»

9 сентября
2021 год

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9 сентября 2021
8 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский» о самом известном русском шансонье 20-го века Александре Вертинском – любимце прекрасных женщин, королевских особ и воров. «Вертинский» – это история артиста, его доброты, умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. Рассказ о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение. Премьера сериала «Вертинский» состоится в онлайн-кинотеатре «KION» 13 сентября.

Первыми зрителями и гостями закрытой премьеры стали Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Максим Галкин, Фёдор Бондарчук, Ирина Пегова, Паулина Андреева, Павел Баршак, Анна Михалкова, Дарья Повереннова, Алёна Бабенко, Варвара Шмыкова и другие.

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Алла Пугачёва и Максим Галкин

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Фёдор Бондарчук

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Ирина Пегова

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Паулина Андреева

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Павел Баршак

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Анна Михалкова

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Дарья Повереннова

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Алёна Бабенко

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов
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Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский» фотографии
Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский» фотографии
Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский» фотографии
Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский» фотографии
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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»

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