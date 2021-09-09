Анастасия Вертинская, Алла Пугачёва и Паулина Андреева на премьере сериала «Вертинский»

8 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера сериала Авдотьи Смирновой«Вертинский» о самом известном русском шансонье 20-го века Александре Вертинском – любимце прекрасных женщин, королевских особ и воров. «Вертинский» – это история артиста, его доброты, умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. Рассказ о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение. Премьера сериала «Вертинский» состоится в онлайн-кинотеатре «KION» 13 сентября.
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