«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова

Вчера в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера эротического триллера «Соври мне правду». По сюжету влюблённая пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен – он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт влечет за собой яростную ревность. Всё более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке.
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