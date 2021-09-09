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«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова

9 сентября
2021 год

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9 сентября 2021
Вчера в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера эротического триллера «Соври мне правду». По сюжету влюблённая пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен – он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт влечет за собой яростную ревность. Всё более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке.

Первым зрителям картину представили режиссёр Ольга Акатьева, актёры Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Елизавета Кононова и Григорий Верник. Среди гостей были замечены Анна Пескова, Василий Кортуков, Елизавета Моряк и другие.

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Павел Прилучный

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Дарья Мельникова

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Елизавета Кононова

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Григорий Верник

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Евгений Романцов

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Анна Пескова

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Елизавета Моряк

«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова
фото: Василий Кортуков
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«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова фотографии
«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова фотографии
«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова фотографии
«Соври мне правду»: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова фотографии
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