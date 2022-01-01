Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда

1 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
1 января 2022
Дэниел Крэйг, исполнитель роли Джеймса Бонда, вошёл в новогодний королевский список награждённых за особые заслуги перед Великобританией. Актёр получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия: по сюжету бондианы такой же награды был удостоен его герой агент 007.

Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда

Крэйг удостоился звания за особые заслуги в кино и театре: его степень – кавалер ордена – наименьшая для данной награды. По сюжету книги Яна Флеминга «Из России с любовью» Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году. Кроме Крэйга в новогодний королевский список награждённых вошли учёные, политики, спортсмены и люди, собирающие средства для благотворительных организаций. Впрочем, это не первый раз, когда актёр получает звание своего киногероя: в сентябре 2021 года Дэниела назначили почётным коммандером Королевского военно-морского флота Великобритании – Джеймс Бонд, агент британской разведки, носит такое же звание.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах
Дэниел Крэйг оставит детей без многомиллионного наследства
Поиск по меткам
политика
персоны
Дэниел Крэйг

фотографии >>
Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда фотографии
Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда фотографии
Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда фотографии
Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Сакания
30 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Сакания.
Владимир Гориккер
30 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Гориккер.
Галина Воропай
30 декабря ушла из жизни режиссёр-аниматор Галина Воропай.

День рождения >>

Надежда Борисова
Сергей Жигунов
Олег Корчиков
Валерия Ланская
Алексей Панькин
Евгения Ханаева
Александр Цуркан
Аглая Шиловская
Вячеслав Шихалеев
Пас Вега
Кармело Гомес
Куба Гудинг-младший
Тэй Диггз
Тиа Каррере
Джоанна Пакула
Николя Сильбер
все родившиеся 2 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram