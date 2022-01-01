Дэниел Крэйг удостоен рыцарского ордена как у Джеймса Бонда

Дэниел Крэйг
, исполнитель роли Джеймса Бонда, вошёл в новогодний королевский список награждённых за особые заслуги перед Великобританией. Актёр получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия: по сюжету бондианы такой же награды был удостоен его герой агент 007.
Крэйг удостоился звания за особые заслуги в кино и театре: его степень – кавалер ордена – наименьшая для данной награды. По сюжету книги Яна Флеминга
«Из России с любовью» Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году. Кроме Крэйга в новогодний королевский список награждённых вошли учёные, политики, спортсмены и люди, собирающие средства для благотворительных организаций. Впрочем, это не первый раз, когда актёр получает звание своего киногероя: в сентябре 2021 года Дэниела назначили почётным коммандером Королевского военно-морского флота Великобритании – Джеймс Бонд, агент британской разведки, носит такое же звание.
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