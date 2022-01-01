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Александр Петров выпустил короткометражный фильм

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1 января 2022
В сентябре на «Кинотавре» прошёл показ дебютного фильма Александра Петрова «Ангел». Тогда его смогли увидеть только гости фестиваля, но перед Новым годом актёр решил порадовать поклонников и выложил фильм в открытый доступ на свой YouTube-канал. В начале фильма Александр заявляет о том, что все вырученные от картины средства (более 10 миллионов рублей) пойдут на благотворительность.



Фильм посвящён неизвестному актёру по имени Лёха, который вынужден работать аниматором, так как в большие картины зовут только популярных артистов. Однажды Лёха встречает на крыше девушку, и его жизнь меняется навсегда. Главную роль исполнил сам Александр, также в картине появились Иван Янковский, Антон Богданов, Анфиса Черных, Филипп Авдеев, Полина Ауг и другие.
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