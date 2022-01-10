Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна

35-летняя Ольга Дибцева
настоящая звезда российских комедийных сериалов. Но поначалу она даже не планировала связать свою жизнь с кинематографом. Дибцева родилась в семье архитектора и преподавательницы университета. После окончания школы Ольга поступила на факультет графического дизайна СПбГУ, однако уже через год она поняла, что это не для неё.
«У меня очень много энергии и яркий темперамент, работа художника требует сосредоточенности и спокойствия, она совершенно не подходила мне. Шесть часов рисования гипсовой головы, потом обеденный перерыв и шесть часов натюрморта. Я с ума сходила, портила отношения со всеми педагогами, постоянно пыталась всех растормошить, потому что было скучно. Меня за это и выгнали. Но всё, что ни делается, к лучшему. Я понимаю, что это судьба. Долго после этого не знала, куда идти. Но в итоге поступила в ГИТИС»
, - поделилась воспоминаниями актриса.
ГИТИС стал для Ольги Дибцевой вторым домом. Жёсткая дисциплина, кропотливый труд и бесконечное творчество – таким помнит своё студенчество актриса.
«ГИТИС — колыбель актёрского образования. Я ещё застала старую актёрскую школу, когда мы учились с девяти утра до одиннадцати ночи каждый день. Нельзя было прогуливать, всё было очень строго. Мы были как солдаты в армии: никаких поблажек, никаких похвал. Сейчас я благодарна мастерам за то, что они так нас воспитали. Плюс там есть ещё и режиссёрский факультет. Все мы постоянно общались, играли спектакли друг у друга, ходили смотреть и поддерживать каждого. До сих пор общаемся со многими ребятами. Например, Александра Розовская — моя однокурсница, близкая подруга, сейчас служит в РАМТ. Мы постоянно на связи. Да и в целом так получилось, что девочки с курса очень дружны
», - рассказала Ольга.
Через 6 лет после окончания института актриса продолжила обучение в Московской школе кино на факультете режиссуры. Сейчас Ольга пробует себя и в написании сценариев, и в режиссуре.
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