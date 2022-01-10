Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна

10 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
10 января 2022
35-летняя Ольга Дибцева настоящая звезда российских комедийных сериалов. Но поначалу она даже не планировала связать свою жизнь с кинематографом. Дибцева родилась в семье архитектора и преподавательницы университета. После окончания школы Ольга поступила на факультет графического дизайна СПбГУ, однако уже через год она поняла, что это не для неё.

Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна

«У меня очень много энергии и яркий темперамент, работа художника требует сосредоточенности и спокойствия, она совершенно не подходила мне. Шесть часов рисования гипсовой головы, потом обеденный перерыв и шесть часов натюрморта. Я с ума сходила, портила отношения со всеми педагогами, постоянно пыталась всех растормошить, потому что было скучно. Меня за это и выгнали. Но всё, что ни делается, к лучшему. Я понимаю, что это судьба. Долго после этого не знала, куда идти. Но в итоге поступила в ГИТИС», - поделилась воспоминаниями актриса.

ГИТИС стал для Ольги Дибцевой вторым домом. Жёсткая дисциплина, кропотливый труд и бесконечное творчество – таким помнит своё студенчество актриса.

«ГИТИС — колыбель актёрского образования. Я ещё застала старую актёрскую школу, когда мы учились с девяти утра до одиннадцати ночи каждый день. Нельзя было прогуливать, всё было очень строго. Мы были как солдаты в армии: никаких поблажек, никаких похвал. Сейчас я благодарна мастерам за то, что они так нас воспитали. Плюс там есть ещё и режиссёрский факультет. Все мы постоянно общались, играли спектакли друг у друга, ходили смотреть и поддерживать каждого. До сих пор общаемся со многими ребятами. Например, Александра Розовская — моя однокурсница, близкая подруга, сейчас служит в РАМТ. Мы постоянно на связи. Да и в целом так получилось, что девочки с курса очень дружны», - рассказала Ольга.

Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна

Через 6 лет после окончания института актриса продолжила обучение в Московской школе кино на факультете режиссуры. Сейчас Ольга пробует себя и в написании сценариев, и в режиссуре.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ольга Дибцева рассказала о зависимости от соцсетей
Поиск по меткам
воспоминанияобразование
персоны
Ольга ДибцеваАлександра Розовская

фотографии >>
Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна фотографии
Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна фотографии
Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна фотографии
Ольга Дибцева объяснила, почему бросила факультет графического дизайна фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Зайчук
8 января ушёл из жизни актёр Владимир Зайчук.
Александр Тимофеевский
7 января ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Тимофеевский.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Дмитрий Гранкин
Анна Дворжецкая
Анатолий Завьялов
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Бернар Блие
Марк Блукас
Хенрик Боуколовский
Джейсон Коннери
Мариан Коциняк
Аманда Пит
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram